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Полнейшая тупость и редкая быковатость доведут Савченко до ареста: очередная публикация Савченко вызвала бурю возмущения украинцев
Сегодня народный депутат Надежда Савченко опубликовала уточненные списки пленных и выложила их в Интернет. Она добавила, что в исправленном списке голубым цветом она отметила уже освобожденных пленных, а красным - пометила погибших, пишет Диалог UA.
Очередная публикация Савченко вновь всколыхнула общественность и усилила бурю гнева украинцев в социальных сетях.
Известный военный волонтер Роман Доник написал эмоциональное сообщение, в котором возмутился "ослиным упрямством" и "паскудством" Савченко, которая делает и поступает противоположно тому, что ей говорят и о чем просят.
В комментариях под сообщением волонтера большинство из пользователей гневно осуждают Савченко и обсуждают полнейшую "тупость и редкую быковатость" политика, которые ведут к явному нарушению закона и возможному аресту нардепа. Пользователи пишут, что Савченко руководят кукловоды и делают из нее "жертву режима", а также задаются вопросом о последователях и поклонниках нардепа, которых в стране также достаточно.
Теги: Донбасс, список, нардеп, пленные
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