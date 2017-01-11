Рада ликвидировала налоговую милицию в Украине. Случайно

11.01.2017 09:26

О том, что из-за технической ошибки во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе, налоговая милиция оказалась в Украине вне закона, на странице в Facebook написала нардеп Татьяна Острикова, сообщает 112.

"Поздравляю с тем, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находиться вне закона", - написала Острикова.

Нардеп пояснила, что раздел ХVІІІ-2 "Налоговая милиция" был исключен из Налогового кодекса, и норма действует с 1 января. "Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, возможность принятия которого нынешним составом Рады близка к нулю. То-есть, никогда. Так и голосовалось на этом условии. Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, которые относятся к вступлению в силу соответствующих норм, номер изменить забыли. И выходит, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела ХVІІІ - 2 "Налоговая милиция" вступил в силу", - написала Острикова, отметив, что теперь жалеет о том, что не голосовала за закон.

Нардеп утверждает, что, таким образом, после 1 января, для деятельности налоговой милиции нет правовых оснований. Однако и сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом не ликвидирован, его преемник не определен, уголовные дела и документы никому не переданы. "Де-юре, правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, деятельность продолжается", - резюмировала Острикова.

Она предложила несколько выходов из ситуации. В частности, получить разъяснение о том, что это техническая ошибка и пункт 134 закона должен вступить в силу с соответствующим законом о создании финансовой полиции; либо внести изменения в Налоговый кодекс, пройдя через процедуру рассмотрения законопроекта, предусмотренную Законом Украины "О Регламенте".

Третий вариант: одобрить закон о финансовой полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие создание финансовой полиции.