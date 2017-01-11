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Решение о безвизе для Украины с ЕС вступит в силу весной
Решение о предоставлении Украине безвизового режима с Евросоюзом будет принято до, а вступит в силу после президентских выборов во Франции.
Об этом в интервью "Европейской правде" заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.
"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому (по крайней мере, как я его вижу), говорит о том, что окончательное решение о безвизе будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", - отметила Елена Зеркаль.
Стоит сказать, что в нынешнем году во Франции состоятся президентские выборы: первый тур запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.
При этом Елена Зеркаль подчеркнула, что возможность срыва безвиза не рассматривается, поскольку ЕС уже принял политическое решение, и "все главы государств-членов Европейского Союза подписались под этим". Она выразила надежду, что уже летом безвизовый режим для граждан Украины заработает на практике.
Также она отметила, что Евросоюз безосновательно затягивает принятие данного решения.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, весна, безвизовый режим
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