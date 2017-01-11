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Россиянин топтавший флаг Украины остался без ног
11.01.2017 21:23
Российский наемник Колтунов, который любил фотографироваться топча ногами украинскую символику остался без конечностей, пишет Трибун.
Фотографии боевика до и после Донбасса на странице в соцсети опубликовал Ираклий Комахидзе.
Террорист лишился ног 21 октября 2015 года под Станицей-Луганской, когда совершал очередную вылазку.
Теги: Донбасс, флаг, ноги, наемник
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