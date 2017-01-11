Украину накрыла волна повышений

11.01.2017 18:10

С первого дня нового года вступили в силу многие законы, которые в финансовом смысле серьёзно изменят жизнь украинцев. Один госбюджет-2017 чего стоит! Несмотря на весомые повышения зарплат, эксперты прогнозируют, что их будет съедать рост тарифов и цен. А штрафами и оброками, которые намерена собирать власть с и без того едва дышащего малого и среднего бизнеса, она может не столько спасти, сколько окончательно погубить отечественную экономику.

Ожидаемый рост зарплат и неожиданный - доплат

Главное новогоднее повышение, которым очень гордятся власти, - поднятие с января минимальной заработной платы в два раза - до 3200 грн.

А ещё - должностные оклады учителей повысятся на два тарифных разряда - то есть, на 50% (такое решение принял Кабмин). Таким образом, зарплата учителя высшей категории, которого отнесут не к 12-му, а к 14-му разряду, с 1 января - от 5266 до 6841 грн. Учителя без категории будут получать от 3960 грн до 4853 грн.

Вырастет зарплата и у врачей (в среднем на 36% - в новом году участковый терапевт высшей категории будет получать от 4940 грн до 8475 грн с учётом надбавок, зарплата фельдшера высшей категории составит от 3960 грн до 4230 грн, врач-хирург высшей категории в стационаре - от 4940 до 6758 грн), а также у сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и прокуроров (станут получать примерно на 60% больше).

Если вышеперечисленные приятные повышения были ожидаемы, то о повышении доплат военнослужащим, находящимся на переднем крае зоны АТО, президент Украины объявил накануне нового года, когда посетил наиболее жаркое Мариупольское направление.

«Я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, находящиеся на первой линии - линии соприкосновения - до шести тысяч гривен. А военнослужащим, которые находятся на второй линии - до 2,4 тысяч гривен», - сообщил Порошенко 31 декабря во время рабочей поездки в Донецкую область. Имеются ввиду именно доплаты, которые начисляются кроме, собственно, зарплат.

«Бомба» под предпринимателей?

По задумке Кабмина, повышение минимальной зарплаты должно вывести зарплаты из тени, увеличить поступления в бюджет от НДС (за счёт увеличения потребительских расходов), повысить фонд оплаты труда (за счёт этого увеличить отчисления единого социального взноса - ЕСВ - в Пенсионный фонд).

В то же время, по мнению экспертов, большинству малых предпринимателей неоткуда платить более 1 тыс. грн налогов ежемесячно, потому многие будут переводить работников на полставки, а то и увольнять (в том числе, чтобы платить зарплату «в конверте»).

Но и на это у власти нашлась «ответка». Президент подписал изменения в законодательство, согласно которым:

а) уже с 1 января отдельные категории физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить ЕСВ свыше 704 грн в месяц, даже если они временно не имеют никакой прибыли (раньше ФЛП, когда в определённом периоде имел прибыль, платил пятипроцентный налог и ЕСВ, а если не имел, то и платить не было необходимости);

б) предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заплат (320 тыс. грн!).

Вот, что пишет по этому поводу издание «Фраза»:

«В переводе на человеческий язык наша власть решила действовать по принципу российского «Газпрома» и опробовать на нас с вами формулу «бери и плати». России наплевать, сколько нам на самом деле нужно газа, главное, чтобы мы взяли то, что ей выгодно, и щедро заплатили. Нашей власти наплевать, приносит предприятие прибыль или существует исключительно номинально, главное, чтобы за него регулярно платили... Естественно, реакция населения не заставила себя долго ждать. Люди выстроились в километровые очереди, чтобы успеть закрыть ФЛП до 1 января и не платить за «спящий ФЛП».

Комментируя драконовский налог в 320 тыс. грн за выплату зарплат «в конверте», издание отмечает: «Мелкий бизнес пытается обойти налоги по одной простой причине: они у нас неподъёмные и противоречат любому здравому смыслу. Драконовский штраф не выведет зарплаты из тени, он просто даст возможность чиновникам, занимающим нужные кресла, зарабатывать на том, чтобы в нужные моменты «решать вопросы» за меньшие деньги, но уже в интересах своего кармана, а никак не в интересах госбюджета».

«Единоналожники»: у второй группы - сложности

Продолжая предпринимательскую тему, нужно отметить, что с 1 января в Украине изменилась ставка единого налога.

Так, для первой группы «единоналожников» он остаётся на уровне 10%, но отвязывается от минимальной зарплаты (которая резко выросла) и привязывается к прожиточному минимуму, установленного на 1 января. Таким образом, предпринимателям нужно будет платить за месяц до 154,4 грн.

А вот у второй группы - сложности. Для этих предпринимателей остаются фиксированные ставки в процентах от размера минимальной зарплаты, но существенно вырастет сама сумма - до 640 грн (20% от 3200 грн).

По третьей группе методология не поменялась - процентные ставки зависят от доходов. У плательщиков НДС остаётся 3%, у неплательщиков - 5%.

Горе и радость студентов

Если ранее стипендии получали 2/3 студентов, то с 1 января этот показатель составит не более 50% (по рейтинговой системе). Радует лишь то, что у тех, кому достанется эта «манна небесная», размер стипендии вырастет.

Так, если до 2017-го студенты получали минимум 840 грн, то теперь станут получать 1100 грн. Повышенная стипендия составит не 964 грн, а 1600 грн.

Первый зам.министра образования и науки Владимир Ковтунец отметил, что для отдельных важных специальностей размеры стипендий будут повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) - 1400 грн, а повышенная - 2360 грн.

Кроме того, в рамках стипендиальной реформы стипендии разделятся на два вида: социальные (для социально незащищённых студентов - выходцев из малообеспеченных семей, льготников и т.п. - её будут получать 7%, она составит от 1000 до 2000 грн) и академические - за заслуги в учёбе.

Тарифы и акцизы «кусаются»

Есть, конечно, и приятные новости. К примеру, отменили двухпроцентный сбор с физических лиц в Пенсионный фонд во время операций по обмену валюты. Нацкомиссия по регулированию цен энергетики и коммунальных услуг сообщила, что оптово-рыночная цена электроэнергии на 2017 год будет снижена с 1 января на 10% (до 1341,57 грн за 1 МВт/ч - без НДС), а с апреля - ещё на 5,8% (до1263,76 грн за 1 МВт/ч - без НДС). А государство с 1 января обещало начать регулировать цены на некоторые лекарства (в частности, на препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что должно обеспечить снижение цен на них).

На фоне глобального повышения эти позитивки - лучи света в тёмном царстве.

К примеру, в получившем путёвку в жизнь госбюджете-2017 предусмотрено повышение акцизов на сигареты и алкоголь. Цена пачки сигарет после роста специфической ставки акциза на 40% повысится примерно на 4 грн, алкогольные и слабоалкогольные напитки станут дороже на 20%, креплёные и игристые вина - на 12%.

Полезет вгору и «закуска». «Повышение цен на продукты питания в 2017 году будет превышать инфляцию на 2-3%, - уверен директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. - Это потому, что более быстрыми темпами дорожает то, что пользуется преимущественным спросом. Сейчас это не одежда, не электроника, не недвижимость и не услуги. Это в первую очередь недорогие продукты питания».

Также с 1 января на бензин вводится ставка 213,5 евро/1 тыс. л, на сжиженный газ 52 евро/1 тыс. л, что примерно в 1,5 раза больше, чем сейчас. К тому же, дороже станет и дизтопливо.

С этого месяца «Укртелеком» повысил тариф на услуги местной телефонной связи и Интернета для юридических лиц в среднем на 25 и 20% соответственно.

А ещё с 1 января заработал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)». Медиагруппы теперь могут требовать с операторов кабельного ТВ плату за вещание каналов в их сетях (до этого те были обязаны транслировать их бесплатно). Платить за далеко не рейтинговые украинские телеканалы готовы не все провайдеры. В итоге в некоторых городах украинское ТВ пропало из кабельных сетей аккурат в новогоднюю ночь.

Соглашаясь же на условия телегрупп, некоторые провайдеры уже заговорили о повышении абонплаты для потребителей. Куда не кинь - страдает телезритель.

Аграрии: без льгот, но с дотацией

Согласно Налоговому кодексу, с 1 января все аграрии переходят на общую систему налогообложения, то есть, ранее действовавший спецрежим НДС для сельхозотрасли отменяется. В то же время, дотации на сельское хозяйство в 2017 году увеличатся вдвое, составив 5,5 млрд грн. Плюс - в 5 раз вырастет бюджет Министерства аграрной политики, составив 7,4 млрд грн.

Порошенко видит экономический рост

Президент Украины Пётр Порошенко в новогоднем обращении-поздравлении, в частности, отметил: «Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко ещё не будет, но и худшее в экономике - позади. Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады. Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев».

Стас ДОЛГОВ.