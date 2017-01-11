В новый год - с обстрелами и надеждами

11.01.2017 17:10

Министр обороны Украины Степан ПОЛТОРАК уверяет, что российско-оккупационные войска в прошлом году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины.

В наступившем новом - 2017-м - на донбасском фронте всё, к сожалению, по-старому. Российские регулярные войска, маскирующие своё присутствие на востоке Украины, а также разномастные «армейские корпуса» самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР» (сколочены из местных предателей, а также наёмников, в основном из РФ) продолжают постоянные обстрелы из всех видов оружия. В среднем в январе - 45 вооружённых провокаций в сутки. Пик ударов пришёлся на 7 января - в день Рождества оккупанты устроили 72 обстрела, ранив шесть воинов АТО. Режим тишины, который должен был начаться с 24 декабря, не соблюдался ни дня. Несмотря на кровавые провокации оккупантов, защитники Украины продолжают теснить врага. А новый глава ОБСЕ обещает усиление миссии на Донбассе. Так что в новый год мы вошли не только с обстрелами, но и с надеждами на окончание войны.

В ход идёт всё, включая «Грады»

В рядах ВСУ с нового года есть и погибшие, и раненые, и пропавшие без вести. Гибнут и мирные граждане. Так, 5 января на автодороге «Красногоровка - Старомихайловка» было обнаружено тело женщины с осколочными ранениями. По мнению начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина, она, вероятно, погибла в результате миномётного обстрела боевиками «ДНР» подконтрольной Украине территории.

Произошло несколько боестолкновений. Одно из последних - в районе посёлка Тарамчук. На этом же Мариупольском направлении боевики нередко применяют 122 мм артиллерию, разнокалиберные миномёты. Бывает, бьют даже из танков и БМП. Не говоря уж про гранатомёты и стрелковое оружие. Под огнём - позиции сил АТО в районе Широкино, Марьинки, Гнутово, Троицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки.

На Донецком направлении горячими точками традиционно остаются Светлодарская дуга (Луганское иже с ним), авдеевская промка, Майорск, Зайцево, Опытное. Их кроют всем - от пуль до снарядов. По данным группы «Информационное сопротивление», в районе Песок пехотная группа оккупантов, действуя со стороны Жабуньков, попыталась обойти с юга минное поле и обстрелять передовые позиции украинских войск, но была своевременно обнаружена наблюдателями и по сигналу обстреляна (отошла к исходному рубежу).

На Луганском направлении тоже неспокойно. Оккупанты утюжат защитников Украины у Новозвановки, Крымского, Новотошковки, Троицкого, Лопаскино, Станицы Луганской. А на участке Болотенное - Сизое противник использовал установки РСЗО БМ-21 «Град», пытаясь «накрыть» позиции сил АТО.

У ВСУ - новые позиции на Светлодарской дуге

Несмотря на постоянное давление в виде обстрелов, наши воины продолжают теснить врага. Известный днепровский волонтёр Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, сообщил о новом успехе защитников Украины.

«Кратко и без подробностей. На Светлодарской дуге у нас «чуток» новых позиций появилось, - уверяет Юрий. - Наши очень постарались и самое главное - всё сделали тихо. Сепары только потом обо всём догадались, активизировались, но было уже поздно. Позиции наши - и крепко наши. Уже и опорники на них стоят. Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет».

«На Светлодарской дуге обстановка продолжает оставаться напряжённой - оккупанты использовали несколько единиц БМП-2 и 120-мм миномёты для обстрелов передовых позиций сил АТО на участке севернее Калиновки и севернее Нижнего Лозового. На данном участке противник пытается воспрепятствовать украинским войскам закрепление на новых позициях», - сообщает группа «Информационное Сопротивление».

Оккупанты окапываются, уплотняются и маскируются

Российские войска и их местные приспешники активно уплотняют свои боевые порядки на участке Углегорск - Дебальцево.

«Отмечено появление на северной окраине Углегорска новых позиций оккупантов (несколько окопанных БМП-2, оборудованные огневые точки). Кроме того, на Коммуне (западная окраина Дебальцево) продолжает фиксироваться батарея (5 единиц) 122-мм гаубиц Д-30А, южнее трассы Е50 на этом участке развёрнута еще одна артиллерийская батарея противника (Д-30)», - отмечают в «Информсопротивлении».

А в районе Донецка командование оккупационных войск перебрасывает к посёлку Спартак, который давно превратился в плацдарм боевиков, подкрепление: 120-мм миномёты, бронетехнику, противотанковое подразделение.

Бесконечным потоком идёт с РФ и военная техника. «По состоянию на начало января 2017 года главным маршрутом, по которому перемещаются военная техника и грузы из РФ в северную часть «ДНР», является трасса Т-0511 (Амвросиевка-Шахтёрск-Крестовка (бывшее Кировское)-Енакиево). Боевиками уделяется максимальное внимание к поддержанию её в надлежащем состоянии», - сообщает ИС.

Эта же группа отмечает, что на Мариупольском направлении на перевалочную базу оккупантов в Безыменном прибыло недавно два «мотострелковых» взвода (живая сила и бронетехника) из состава батальонного резерва с позиций между Пикузы (быв. Коминтерново) - Саханка.

Боевики бегут и готовят провокации

В соединениях и частях оккупантов Донбасса увеличилось количество случаев дезертирства и «самоволок».

В частности, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, 9 января во время внезапной проверки комиссией 1 Армейского корпуса (вооружённые силы самопровозглашённой «ДНР») подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (дислоцируется в оккупированной Макеевке) с целью выяснения обстоятельств расстрела командиром отделения одного из подчинённых из крупнокалиберного пулемёта (якобы за неподчинение приказу), выявили 30 случаев самовольной отлучки местных вояк из военной части. И это кроме тех, которые официально считались.

«Командование полка с целью оправдания пыталось убедить членов комиссии, что военнослужащие самовольно оставили подразделения после указанного инцидента», - отмечают в ГУР.

«В н.п.Новогригоровка (Бахмутский район Донецкой области, близ Дебальцево) растёт недовольство населения массовыми случаями мародёрства со стороны боевиков «7-й омсбр». В частности, мародёры грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося всё имущество, - сообщает «Информсопротивление». - Данные действия часто производятся открыто, недовольство хозяев «нейтрализуется» мародёрами угрозой применения оружия. В «военной комендатуре» оккупантов в Дебальцево в ответ на многочисленные обращения граждан обещают «принять меры», однако в реальности мародёров в их действиях никто не ограничивает».

Миссия ОБСЕ станет эффективнее

Глава МИД Австрии Себастиан Курц (его страна в 2017-м возглавляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе - ОБСЕ) побывал в начале года с визитом на Донбассе. В частности, вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посетил пункт пропуска «Пищевик», а также офис специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе.

Курц подчеркнул, что целью ОБСЕ на ближайшее время является полное соблюдение перемирия в Донбассе, а также улучшение условий жизни для местных жителей. Он отметил, что за ситуацию на востоке Украины во многом несёт ответственность Москва, поскольку «Россия может оказывать влияние на сепаратистов, если она того хочет».

Новый глава ОБСЕ заявил, что достижению устойчивого прекращения огня способствовало бы обеспечение постоянного мониторинга со стороны ОБСЕ временно неконтролируемой участка российско-украинской государственной границы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Андрей ПИТОНОВ.