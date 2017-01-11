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Зимние каникулы: как украинские политики отдохнули от трудовых будней

11.01.2017 12:52
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Зимние каникулы: как украинские политики отдохнули от трудовых будней

Без Табу рассказывает о новогодних каникулах украинских деятелей - где, как и с кем отдохнули наши чиновники и политики.
Традиционно отечественная политическая элита проводит каникулы за пределами горячо любимого отечества.
Глава МВД и любитель коллекционных вин Арсен Аваков провел зимние каникулы в Италии, где у министра "вероятно" есть имущество и точно имеется бизнес. В прошлом году итальянская компания принесла Авакову 4,2 миллиона гривен дивидендов.
Местонахождение политика выдали геолокации под постами в Твиттере. Так, еще перед Новым годом Аваков поделился новостью о том, что стоимость скандальных джипов для Нацполиции якобы будет снижена, выдав свое местоположение - Милан.
Позднее с той же геолокации министр поздравил всех с Рождеством. Видимо, именно в Италии чиновник провел все выходные дни.
Вездесущий советник Авакова Илья Кива и устроитель веселых и не очень уличных шапито акций протеста Дмитрий Корчинский тоже устроили себе итальянские каникулы и оказались в Милане. В столице моды Кива наслаждается культурным досугом - соборами и музеями, но не забывает и про христианские ценности.
Украинские политические туристы посетили и главный город всех влюбленных - Верону.
Олег Ляшко выбрал более экзотический вариант - он вместе с однопартийцем отправился в Таиланд. По информации СМИ, глава "радикалов" и его соратник отдали предпочтение 10-дневному отдыху на острове Пхукет, который известен своими песочными пляжами и дискотеками.
Каникулы политик проводит со своим однопартийцем и кумом Юрием Сухиным (Ляшко крестил его сына). Вернется с отдыха Ляшко 12-го января.
Билеты на самолет обошлись Ляшко и его спутнику более чем в 200 тысяч гривен (а сколько бедных мог бы накормить защитник обездоленных на эти деньги). Ночью 2-го января Олег Ляшко улетел из Вены в Таиланд.
Экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько вместе со спутницей провел новогодние праздники в романтическом Париже. Оппозиционный политик Михаил Саакашвили отправился в США - правда, не отдыхать, а давать интервью и проводить рабочие встречи, если верить информации на его страничке в Facebook. А нардеп Сергей Лещенко выбрал популярное среди украинских политиков направление – Италию. Лещенко встретил Новый год в Риме, где сделал своему “любимому человеку” диджею Анастасии Топольской предложение.
А Рождество пара встретила уже в Украине - на Буковеле.
Покаталась на лыжах и вице-спикер Ирина Геращенко - к этому развлечению политик вернулась после 5-летнего перерыва.
А вот покрытый "боевой славой" нардеп Сергей Пашинский 2-го января со спокойной душой улетел на отдых в Альпы. Еще 1 января скандальный депутат от "Народного Фронта" на своей страничке в социальной сети Facebook поделился информацией о том, как в канун Нового года прострелил ногу человеку, с которым у него возник конфликт на дороге.
Пашинский улетел в Вену, а там совершил короткий перелет до Инсбрука, который является административным центром австрийского региона Тироль, известного своими горнолыжными курортами. По информации СМИ, цены на номера стартуют от €70 до €500 в сутки.
Австрию выбрал еще один политик: мэр Киева Виталий Кличко с братом и семьей встретили Новый 2017 год в местечке Гоинг, в котором на протяжении многих лет проводили свои тренировочные лагеря. Новогодняя вечеринка проходила в отеле Bio-Hotel Stanglwirt.
Гостиница Bio-Hotel Stanglwirt находится в Альпах (в 80 км от Зальцбурга). Цена номера стартует от 300 евро за ночь.
Отметим, что на Рождество Виталию Кличко пришлось вернуться в столицу, которую засыпало снегом, а киевляне начали массово жаловаться на бездействие коммунальщиков. Мэр даже провел показательную ночную инспекцию автодорог Киева.
Смеем предположить, что после материалов про испанские виллы Петра Порошенко и информации о том, что дети президента прилетели на праздники в Украину (по информации СМИ, они учатся в Англии) - гарант провел зимние каникулы на родине. Он даже успел в канун Нового года побывать на передовой и раздать военным награды, правда, этот визит президента сопровождался скандалом - награжденных бойцов на много часов "забыли" в холодном ангаре.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий провел зимние каникулы в Украине в семейном кругу.
Семья Парубия чтит традиции и Рождество встречала с колядниками.
А вот экс-министр времен Ющенко Евгений Червоненко на праздники якобы был в Украине и успел отличиться скандалом на автозаправке. В сети появилась информация, что Червоненко требовал пропустить его без очереди и оскорблял людей в очереди. Сам Червоненко все отрицает - мол был трезв и говорил по телефону, а к нему "пристали".



Теги: политика, Донбасс, отдых
 
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