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Эпидемия гриппа в Украине: счет по летальным исходам идет на десятки, Минздрав называет жуткую статистику
Медики привели статистику, согласно которой в прошлом эпидсезоне, период от 28 сентября 2015 года по 22 мая 2016 года, гриппом заболели 5,8 млн украинцев. От опасной инфекции скончался 391 человек.
В эпидсезоне 2016/2017 гг., начавшемся 3 октября, официально в Украине зарегистрировано 18 летальных случаев, передает "Диалог. UA". По словам завцентром гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Татьяны Дыхановской, в нынешний эпидсезон смертность от гриппа находится на уровне предыдущего эпидемического сезона. Также Дыхановская добавила, что в 2016 году в структуре смертности от гриппа доминировал штамм гриппа H1N1 (Калифорния), в 2017 году доминирует "Гонконг" - H3N2. Как сообщалось ранее, всего в трех областях Украины нет превышения эпидемического порога по гриппу. Медики констатируют, что среди умерших в основном представители так называемой группы риска, то есть несовершеннолетние и те больные, у кого есть хронические диагнозы.
Источник Диалог UA
Теги: вирус, грипп, эпидемия, смертность, Минздрав
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