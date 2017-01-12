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Каждый час население Украины уменьшается на 80 человек
От каких болезней чаще всего умирают украинцы и европейцы, о том, как менялось численность населения Украины за времена независимости, сообщают «Факты ICTV». Печальная демография Украины.
Каждый час население Украины уменьшается на 80 человек. Украина – 2-я в мире по показателю смертности на тысячу человек, находясь в этом печальном антирейтинге в компании африканских стран – ЮАР, Лесото, Чада, Гвинеи-Бисау.
За 25 лет население Украины сократилось на 9 миллионов. Согласно последним данным Госкомстата, в Украине теперь официально проживают только 42,7 млн человек. При этом Госкомстат учитывал население временно неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Точно определить население Украины сложно по той причине, что последняя перепись проводилась еще в 2001-м, а запланированную ранее перепись населения на 2016-й перенесли на 2020 год.
Продолжается и негативная тенденция старения нации: если в 1991-м доля украинцев старше 60 лет составляла 18,7%, то сегодня – 22,1%. Сократилась и численность населения в возрасте до 14 лет с 21,4% до 15,2%. По оценкам демографов, в 2036-м количество пенсионеров достигнет 30% и будет в 2 раза больше, чем детей до 14 лет. Сейчас также вдвое меньше украинцев, по сравнению с 1991 годом, состоят в браке.
Таким образом, негативная тенденция к сокращению населения продолжится и в будущем.
Смертность от заболеваний
Главная причина смертности в Украине – сердечно-сосудистые заболевания. Почти две трети украинцев (68%) умирают с этим диагнозом. Для сравнения: доля смертности от сердечно-сосудистых болезней в Беларуси – 48%, в России – 37%, в Польше – 27%, в Германии – 20%. Вторая по частоте причина смертности – рак. От него умирает в среднем каждый десятый украинец.
По показателю смертности от сердечно-сосудистых заболеваний Украина – на втором месте в мире. Во Всемирной организации здравоохранения используют показатель смертности на 100 тыс. человек. Отметим, что в первой десятке – все бывшие республики Советского Союза. На первом месте в этом печальном рейтинге Туркменистан. Далее расположены Украина, Узбекистан, Казахстан и Киргизия. Беларусь – шестая, Россия – девятая. В европейских странах процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем вдвое ниже, чем в Украине.
Украина занимает 5-е место в мире по количеству смертей, причина которых – чрезмерное употребление алкоголя. Отметим, что снова в первой десятке антирейтинга – 7 бывших республик СССР. «Лидерство» удерживает Эстония, далее следуют Литва, Беларусь, Россия и Украина.
Украина – на втором месте в Европе по темпам распространения рака. Ежегодно более 160 тыс. человек в Украине узнают, что они онкобольные. Каждый день 250 украинцев умирают от рака. Большая часть из них – мужчины, которые болеют раком легких. Злокачественные опухоли поражают в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину. В целом, заболеваемость на рак не коррелируется с уровнем жизни в стране. 4 фактора возникновения заболевания – курение, плохое питание, потребление алкоголя, недостаток физической активности. По количеству больных раком на душу населения Украина – 49-я в мире. На первом месте – Армения, Польша – 11-я, Россия – 15-я, Беларусь – 56-я.
Всемирная организация здравоохранения отнесла 43 государства в группу риска по показателю количества больных ВИЧ/СПИД. Среди них – 38 африканских стран, 3 латиноамериканские и 2 европейские – Россия и Украина. По количеству смертей от ВИЧ/CПИДа на 100 тыс. человек Украина – первая в Европе, Россия – 2-я, Беларусь – 3-я. Наибольшие показатели распространенности ВИЧ-инфекции зарегистрированы в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях и в Киеве.
Антирейтинг смертности в Европе от туберкулеза также возглавляют Россия и Украина. Источник Донецкие новости
Теги: Украина, смертность, население, демография
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