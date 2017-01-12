Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование на 100 тыс. долларов

12.01.2017 19:15

Об этом в ходе открытия в здании МИДа в Киеве фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений Украины с Китаем, сказал государственный секретарь МИДа Андрей Заяц, передают "Українські Новини".

"Только что мы с послом КНР Ду Вэем подписали документ про передачу китайской стороной Министерству иностранных дел Украины помощи в виде телекоммуникационного оборудования. Мы очень признательны за такую поддержку", - сказал Заяц.

В пресс-службе МИДа уточнили, что стоимость оборудования составляет 100 тыс. долларов.

Напомним, ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Китай заинтересован в дальнейшем укреплении фундамента сотрудничества с Украиной.

Источник 112.UA