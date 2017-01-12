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Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование на 100 тыс. долларов

12.01.2017 19:15
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Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование на 100 тыс. долларов

Об этом в ходе открытия в здании МИДа в Киеве фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений Украины с Китаем, сказал государственный секретарь МИДа Андрей Заяц, передают "Українські Новини".

"Только что мы с послом КНР Ду Вэем подписали документ про передачу китайской стороной Министерству иностранных дел Украины помощи в виде телекоммуникационного оборудования. Мы очень признательны за такую поддержку", - сказал Заяц.
В пресс-службе МИДа уточнили, что стоимость оборудования составляет 100 тыс. долларов.
Напомним, ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Китай заинтересован в дальнейшем укреплении фундамента сотрудничества с Украиной.
Источник 112.UA



Теги: Украина, Китай, оборудование, МИД
 
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