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Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование на 100 тыс. долларов
12.01.2017 19:15
Об этом в ходе открытия в здании МИДа в Киеве фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений Украины с Китаем, сказал государственный секретарь МИДа Андрей Заяц, передают "Українські Новини".
"Только что мы с послом КНР Ду Вэем подписали документ про передачу китайской стороной Министерству иностранных дел Украины помощи в виде телекоммуникационного оборудования. Мы очень признательны за такую поддержку", - сказал Заяц.
В пресс-службе МИДа уточнили, что стоимость оборудования составляет 100 тыс. долларов.
Напомним, ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Китай заинтересован в дальнейшем укреплении фундамента сотрудничества с Украиной.
Источник 112.UA
Теги: Украина, Китай, оборудование, МИД
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