НАБУ открыло уголовное дело против Гонтаревой и Ворушилина.

12.01.2017 22:20

Производство открыто на основе рапорта экс-прокурора Генпрокуратуры Владислава Куценко о возможной причастности Гонтаревой и Ворушилина к махинациям с активами ликвидированных банков в размере 315 млрд гривен.

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело против главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой и главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина по подозрению в причастности к махинациям со средствами ликвидированных банков на сумму около 315,6 миллиарда гривен. Об этом сообщил экс-прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко на странице в Facebook.

"На основании моего рапорта Национальному антикоррупционному бюро начато расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина", - написал Куценко.

На своей странице он разместил письмо главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого нардепу от "Батькивщины" Сергею Соболеву, в котором говорится, что уголовное производство открыто относительно возможных нарушений должностными лицами НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц при оценке активов ликвидируемых банков.

Источник 112.ua