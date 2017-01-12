Обесценивание гривны: доллар будет по 30 грн

12.01.2017 10:55

Большинство экспертов сходятся во мнении, что еще до конца зимы курс гривны к доллару установится на отметке 30 грн за доллар. Остановить этот процесс нерыночными методами не получится. Все заградительные меры, принятые Национальным банком Украины еще в конце 2013 – начале 2014 годов, исчерпали свою эффективность, а многие из них продолжают оказывать крайне негативное воздействие на экономику, передает UBR.ua.

В 2016 году на последние две недели декабря пришлось самое значительное 5-процентное обесценивание гривны за весь год. В прежние годы самые острые периоды девальвации гривны приходились преимущественно на осень.

Объяснение падению гривны может быть сложено из множества факторов. Но ключевым в ближайшие месяцы будет оставаться ПриватБанк и процесс его докапитализации. «Озвученные источники финансирования этого процесса вызывают больше вопросов, чем ответов, и уж очень напоминают скрытую эмиссию. Этот обстоятельство сложно скрыть от многоумных экономистов, но даже для человека непосвященного очевидно, что у государства, который год подряд принимающего бюджеты «выживания», не может быть припасено «лишних» 150 млрд грн для докапитализации Привата», – отмечает издание.

Нацбанк обладает эксклюзивным правом выпускать столько денег, сколько будет необходимо. А коль скоро так, не вызывает ни у кого сомнений, что гривна продолжит девальвировать.

Но кроме этого неутешительного вывода на гривну оказывают давление и ряд других факторов: дефицит торгового баланса Украины за 7 месяцев 2016 года почти достиг отметки $2 млрд. Вместо ожидаемых четырех траншей кредита от МВФ Украина смогла получить только один;

в 2017 году Украина должна выплатить иностранным кредиторам $2,6 млрд. Это вдвое меньше запланированных поступлений от международного валютного фонда (ожидается, что в 2017 году МВФ представит четыре транша кредита на общую сумму $5,4 млрд);

избыток гривневой ликвидности в банковской системе. Крупнейшие банки страны накопили к концу года серьезный объем «лишней» гривны. Остатки на коррсчетах в последние дни года не снижались ниже отметки 50 млрд грн. А ставки на ночные ресурсы в гривне на уровне 11-13% годовых. Тогда как в минувшем году это крайне неспокойное для казначеев время банки прожили в ставках 19-20%.

Все это свидетельствует об избытке гривневой ликвидности в системе и косвенно оказывает давление на курс.

Единственным действенным способом борьбы с девальвацией остается либерализация валютного рынка, планомерная работа над повышением инвестиционного климата и реформы, которые бы способствовали развитию предпринимательства и, в конечном итоге, росту ВВП. Источник Донецкие новости