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Порошенко поручил построить "дорогу на родину президента"
Президент Украины Петр Порошенко поручил завершить строительство автодороги Одесса - Болград - Рени. Об этом он сказал во время представления нового главы Одесской ОГА Максима Степанова.
"В бюджете 2016 года на дорожное строительство в Украине было предусмотрено 12 млрд грн, а в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн. Никогда за все предыдущие годы даже на 12 млрд не выходили, а в этом году – 30 млрд грн, и это мой приоритет. Дорожное строительство – локомотив экономики", - сказал президент. Глава государства добавил, что в области должны быть проведены качественные тендеры в сфере дорожного строительства, своевременно разработаны проекты ремонта и строительства дорожных путей сообщения, "и дорога на родину президента должна быть построена". Напомним, Порошенко заявил, что Одесская область не использовала 300 млн грн, выделенные на ремонт дорог. Источник 112UA
Теги: бюджет, строительство, дороги, Порошенко
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