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С подлости началась для украинцев «минималка» в 3200
Запланированный с 1 января подъем минимальной зарплаты до 3200 грн дождались далеко не все бюджетники – некоторых из-за нехватки средств отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают рабочие часы, передает crisis.in.ua.
В бизнесе тем временем, чтобы платить меньше налогов, уменьшают официальную «выработку трудодней».
Так, в последнюю рабочую неделю 2016 года преподавателей одного из киевских вузов творческой направленности руководство поставило перед фактом: денег на перерасчет зарплаты нет, пишут «Вести».
«Говорят, пишите заявления на отпуск за свой счет до 16 января, а там будет видно. Сначала одна часть сотрудников, потом другая. Якобы есть такое распоряжение по вузам», — на условиях анонимности сообщил изданию один из преподавателей.
То, что это не единичный случай, подтверждают в профсоюзах. «Людям говорят: если хотите остаться, переходите на 0,5 или 0,75 ставки. Это в основном коснулось вузов и ПТУ. Сигналы идут отовсюду — из Ивано-Франковска, Кропивницкого, Киева и Днепра. Ректоры сами не знают, что сейчас делать. Проблема в том, что минималку подняли, но тарифная сетка осталась старая, а финансирование системы образования, наоборот, уменьшилось. Шансов, что увеличат бюджет на образование, нет», — сообщил журналистам председатель Свободного профсоюза образования и науки Украины Владимир Фундовный.
Подтверждают тенденцию и в Конфедерации свободных профсоюзов. По словам председателя конфедерации Михаила Волынца, людей и дальше будут отправлять за свой счет в отпуска, уменьшать ставки, увольнять.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, минимальная зарплата, бюджетники
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