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«Спящие ФЛП» будут получать «спящую пенсию» - Розенко
Если человек не платит налоги, он не может претендовать на высокую пенсию в будущем. Таким образом 11 января, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко прокомментировал информацию о прекращении государственной регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не имеют доходов и не платят единый социальный взнос.
«Сегодня закрываются те ФЛП, которые просто некогда были зарегистрированы, но уже не работают и не платят налоги – так называемые "спящие ФЛП". Сейчас в связи с принятым Верховной Радой законом просто нужно навести порядок в этих делах», – цитирует Розенко его пресс-служба.
По словам Розенко, ни на рост безработицы, ни на экономические показатели государства это не повлияет.
«Единственное, что безусловно каждому человеку, который закрывает свою предпринимательскую деятельность, нужно думать о своем будущем. Потому что когда говорят о том, что нас кто-то заставил платить больше налогов, то надо четко понимать, что предприниматель налоги платит не виртуальному государству, налоги – это его вклад в его же пенсионное будущее. Поэтому, когда в будущем, через 15-20 лет предприниматель, который не платил налоги, придет в Пенсионный фонд, то ему начислят такую же "спящую пенсию"», – отметил вице-премьер-министр.
Напомним, 27 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в законодательство относительно деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Так, согласно закону, с 1 января 2017 года ФЛП второй и третьей групп должны платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, даже не получая прибыли. Ранее частный предприниматель платил 5% от прибыли и единый социальный взнос, если в определенном периоде года имел прибыль. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости. Многие мелкие предприниматели держали открытые ФЛП, уплачивая налоги только тогда, когда имели реальные доходы.
Принятие закона привело к массовому закрытию так называемых «спящих ФЛП», которыми предприниматели постоянно пользовались.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, пенсия, предприниматели
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- «Спящие ФЛП» будут получать «спящую пенсию» - Розенко06:39
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