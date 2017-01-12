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В Днепре комиссия горсовета подверглась нападению людей на внедорожниках
Неизвестные на автомобиле "Land Cruiser" преследовали "Газель" в которой находились члены комиссии Горсовета Днепра от самого здания госучреждения, а на улице Набережной Заводской подрезали служебный автомобиль, разбили его и уехали с места ЧП.
По информации 112 Украина, инцидент произошел сегодня, 12 января.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. В мэрии тем временем говорят о стремительном росте бандитизма в городе.
"По городу совершенно открыто, при молчаливом содействии "правоохранителей", передвигаются люди в масках, которые избивают коммунальщиков и громят технику", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.
Также по его словам в городе ожидается наплыв "титушек" из Запорожья и Кривого Рога
Городской голова призывает Арсена Авакова и Юрия Луценко отреагировать на ситуацию в городе.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, нападение, Днепр, комиссия
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- В Днепре комиссия горсовета подверглась нападению людей на внедорожниках18:15
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