В Днепре комиссия горсовета подверглась нападению людей на внедорожниках

12.01.2017 18:15

Неизвестные на автомобиле "Land Cruiser" преследовали "Газель" в которой находились члены комиссии Горсовета Днепра от самого здания госучреждения, а на улице Набережной Заводской подрезали служебный автомобиль, разбили его и уехали с места ЧП.

По информации 112 Украина, инцидент произошел сегодня, 12 января.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. В мэрии тем временем говорят о стремительном росте бандитизма в городе.

"По городу совершенно открыто, при молчаливом содействии "правоохранителей", передвигаются люди в масках, которые избивают коммунальщиков и громят технику", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Также по его словам в городе ожидается наплыв "титушек" из Запорожья и Кривого Рога

Городской голова призывает Арсена Авакова и Юрия Луценко отреагировать на ситуацию в городе.

Источник Трибун.