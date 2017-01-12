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Замедление роста цен в 2016 году связано с падением доходов населения
Рост инфляции в прошлом году замедлился, по сравнению с 2015-14 годами. Об этом заявляют в Нацбанке. Этот показатель в 2016 году составлял менее двенадцати с половиной процентов. Фактором роста инфляции в НБУ называют повышение тарифов, из-за чего и подорожали некоторые товары и услуги. А вот продукты питания, говорят аналитики Национального банка, дорожали меньше, чем в позапрошлом году. Это связано с высоким урожаем и увеличением на рынке предложения в связи с сокращением торговли с Россией. Заявление Нацбанка в эфире радиостанции «Голос Столицы» прокомментировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.
«Почему замедлился рост цен в 2016 году — это низкие доходы населения. То есть у людей просто нет денег для увеличения расходов на потребительские товары, нет причин для их повышения. За 2014-2015 годы цены выросли на 80%, согласно официальной статистике, а зарплаты выросли всего на 30%. Происходит уменьшение реальной зарплаты у людей, поэтому они меньше тратят, и поэтому меньше растут цены. Причем, очень большая часть доходов населения уходит как раз на повышенные жилищно-коммунальные тарифы, на оплату этих услуг», — считает эксперт.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, население, цены, доходы
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