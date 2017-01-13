Курс валют от НБУ: доллар и евро стали дороже

13.01.2017 09:03

В пятницу, 13 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне 27,25/$. Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, доллар США подорожал на 14 копеек. Тем временем евро подскочил на 63 копейки – до 29,10/€. Последний раз официальный курс евро поднимался выше 29 гривен 6 октября 2016 года. Тогда НБУ установил его на уровне 29,03/€.

Курсы валют:

100 долларов США – 2725.1629

100 евро – 2910.2015

100 польских злотых – 664.9609

10 российских рублей – 4.5803

100 швейцарских франков – 2709.1803

100 юаней – 395.2950