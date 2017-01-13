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Курс валют от НБУ: доллар и евро стали дороже
13.01.2017 09:03
В пятницу, 13 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне 27,25/$. Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, доллар США подорожал на 14 копеек. Тем временем евро подскочил на 63 копейки – до 29,10/€. Последний раз официальный курс евро поднимался выше 29 гривен 6 октября 2016 года. Тогда НБУ установил его на уровне 29,03/€.
Курсы валют:
100 долларов США – 2725.1629
100 евро – 2910.2015
100 польских злотых – 664.9609
10 российских рублей – 4.5803
100 швейцарских франков – 2709.1803
100 юаней – 395.2950
Фото: dp.vgorode.ua/
Теги: Донбасс, евро, доллар, курс валют
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