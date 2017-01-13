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На выходных в Украине станет теплее

13.01.2017 08:47
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На выходных в Украине станет теплее

На смену сильным морозам и сильным снегопадам в Украину придут дожди и плюсовая температура. Небольшой мороз останется только ночью. Таков прогноз на выходные от Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, с пятницы на западе Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. А в воскресенье в западных регионах наступит ясная погода. Температура от –1 до +1 днем, а также 1—3 мороза ночью.

В Центре все выходные будут лить дожди с мокрым снегом. Воздух прогреется от –4 до +1 градусов днем, а ночью — до —1—7 мороза.

На Севере также пройдет дождь: от –1 до +1 днем и –1 ночью. В столице дождь будет идти только в субботу, а воскресенье будет ясно: от –1 до +1 днем и столько же ночью.

На Востоке с пятницы тоже дождь, распогодится к воскресенью. Температура воздуха от –1 до +4 градусов днем, а ночью –1—8 мороза.

На Юге в выходные традиционно будет теплее всего. Местами пройдет дождь со снегом, температура от –1 до +4 градусов.


Фото: ru.tsn.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, тепло
 
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