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Погода в Украине 13 января: преимущественно без осадков, местами снег с дождем

13.01.2017 07:50
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Погода в Украине 13 января: преимущественно без осадков, местами снег с дождем

По всей Украине синоптики прогнозируют без существенных осадков, местами снег с дождем.

Температура воздуха днем в стране -1...+1 градусов; ночные показатели будут -5...-7. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...-3, ночью  -8...-10.

На севере Украины синоптики обещают без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до -2, ночью  -3...-5.

В городах восточной Украины без существенных осадков. Температура днем -2...-4, ночью -7...-9.

В южных областях осадков не ожидается. Температура днем от 0 до -2, ночью -9...-11.

В западной части синоптики обещают мокрый снег с дождем. Температура воздуха в регионе ожидается -от 0 до -2, ночью -5...-7.


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
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