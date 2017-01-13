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Розенко пообещал дважды в этом году повысить пенсии украинцам

13.01.2017 17:16
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Розенко пообещал дважды в этом году повысить пенсии украинцам

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко пообещал, что в 2017 году пенсии вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря, а пенсионные выплаты увеличатся приблизительно на 11%.

Об этом он сообщил на брифинге в Ивано-Франковске, передает Depo.ua.

"Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%", - сообщил Розенко.

Он отметил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на дефицит Пенсионного фонда, который, по словам Розенко, прогнозируем. Ведь правительство в прошлом году вдвое уменьшило единый социальный взнос для представителей бизнеса до 22%, рассчитывая на легализацию предпринимательской деятельности.

"Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде. В прошлом году она составляла 156 млрд грн. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 млрд грн. За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 млрд грн", - отметил Розенко.

Фото: www.depo.ua/

Теги: Донбасс, повышение, вице-премьер, Павел Розенко, пенсии
 
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