Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

С 17 января резервисты первой очереди пройдут военные сбор - Генштаб ВСУ

13.01.2017 19:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С 17 января резервисты первой очереди пройдут военные сбор - Генштаб ВСУ

Более тысячи резервистов пройдут военные сборы с 17 января 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

 "В соответствии с планом боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 г. на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1-й очереди. Продолжительность сборов составит 30 суток", - сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в 2017 г. ВСУ планируют увеличить количество резервистов, на сборы намерены привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов. Также хотят продлить и нарастить интенсивность проведения занятий.

 Начальник отдела внедрения службы в резерве Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Михаил Щербина на странице Генштаба ВСУ в Facebook сообщил, что всем резервистами, которые призываются на военные сборы, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняется место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии. Также каждому резервисту гарантировано государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение. Таким образом, общая сумма, которую получит резервист в течение 2017 г. за 30 суток подготовки, составит более 8 тыс. грн.


Фото: www.mk.ru/

Теги: Украина, Донбасс, армия, резиденция, сборная
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх