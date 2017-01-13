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С 17 января резервисты первой очереди пройдут военные сбор - Генштаб ВСУ
Более тысячи резервистов пройдут военные сборы с 17 января 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.
"В соответствии с планом боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 г. на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1-й очереди. Продолжительность сборов составит 30 суток", - сказано в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, в 2017 г. ВСУ планируют увеличить количество резервистов, на сборы намерены привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов. Также хотят продлить и нарастить интенсивность проведения занятий.
Начальник отдела внедрения службы в резерве Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Михаил Щербина на странице Генштаба ВСУ в Facebook сообщил, что всем резервистами, которые призываются на военные сборы, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняется место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии. Также каждому резервисту гарантировано государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение. Таким образом, общая сумма, которую получит резервист в течение 2017 г. за 30 суток подготовки, составит более 8 тыс. грн.
Фото: www.mk.ru/
Теги: Украина, Донбасс, армия, резиденция, сборная
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