Сегодня в Украине поползли вверх цены на бензин и дизтопливо

13.01.2017 22:35

В пятницу, 13 января, нефтепродукты в Украине возобновили тенденцию к подорожанию. Об этом передает OilNews со ссылкой на ежедневный мониторинг "Консалтинговой группы А-95" оптовых цен на нефтепродукты.

Так, средняя цена 1 тонны дизельного топлива в Украине подорожала почти на 350 грн, – до 23 400 грн/т.

В частности, российский ресурс с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский вернулся к 23 000 грн/т. Его предлагали только три компании: "Е.Коннект", "Темиртранс-Захид" и "Альянс Энерго Трейд".

Предложения другого ресурса также сильно сузилось в пятницу. Дизтопливо мозырского и новополоцкого НПЗ выставлял столько ЗНГК на ст. Васильков по 23 700 грн/т.

Аналогичный товар от "Укртатнафты" продавался по 23 600 грн/т.

Автомобильные партии дизтоплива резко выросли. В среду оператор российских поставок трубопроводного ДТ на станциях Новоград-Волынский и Смыга, компания "Анвитрейд", предлагал топливо по 19,50 грн/л (+40 коп./л с четверга). Белорусский ресурс на Коростене у "Укрпалетсистем" был еще дороже – 20,20 грн/л (+0,95 грн/л).

Предложение бензинов А-95 фактически отсутствовало, а импортную "двойку" выставлял только ЗНГК по 28 500 грн/т. Цена "Укртатнафты" – 26 500 грн/т. Шебелинский ресурс у "Газтрона" еще дешевле – 26 100 грн/т.

Основной причиной роста цен операторы называют продолжающуюся девальвацию гривны.

В пятницу на межбанковской валютной бирже ее курс опустился до 27,7 грн/$1 (+36 коп./$1), официальный курс евро просел до 29,10 грн/€1. Активное снижение курса с открытия торгов в пятницу обусловило низкий уровень предложения на рынке. Торговавшие в четверг трейдеры, отказались озвучивать цены до понедельника, ожидая существенного роста средних по рынку показателей. "С понедельника очевидным выгладит рост на 300-400 грн/т по дизтопливу", – описал общие для участников рынка ожидания один из поставщиков литовского ДТ в Украину.

Напомним, что главным фактором роста цен с начала года стало повышение акцизов. На бензин до €213,5/1000 л (в 2016 г. – €171/1000 л) и на ДТ до €139,5/1000 л (в 2016 г. – €97–125/1000 л).

Эксперты отмечают, что если в будущем кардинально не повысятся топливные котировки и курс иностранных валют по отношению к гривне - есть все шансы зафиксировать на какое-то время нынешний уровень цен на бензин и дизельное топливо.

А по газу вероятнее всего будет снижение цены, но тенденции зависят от наполнения рынка и объективных экономических факторов.