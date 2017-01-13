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В Украине открыли современный диагностический комплекс для пограничников (ФОТО)
На базе Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы в Украине открыли современный диагностический комплекс для пограничников, сообщает "Новое время".
Как рассказали в пресс-службе президента Петра Порошенко, при участии Чрезвычайного и Полномочного Посол Японии в Украине Сиґеки Сумме центр получил сертификаты на новейшее медицинское оборудование для украинских военных медиков.
Среди переданного оборудования компьютерный томограф Toshiba 2016 года, видеоэндоскопической комплект Olympus, цифровая рентгеновская система Calyps.
По словам начальника отделения диагностики госпиталя Василия Петренко, новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику и оказывать качественную медицинскую помощь, в первую очередь раненым воинам АТО, которые прибывают в медучреждение на лечение, ветеранам АТО, пограничникам и членам их семей. Все услуги для них будут предоставляться бесплатно.
Донором проекта выступило Правительство Японии при содействии Офиса проектной поддержке ООН (UNOPS). Общий бюджет составил 22 млн 502 тысяч грн.
Отметим, клинический госпиталь Госпогранслужбы состоит из пяти клиник и отдельных медицинских подразделений на 300 мест. С начала российской агрессии на востоке Украины медперсонал госпиталя участвовал в усилении лечебных подразделений по линии разграничения, а также осуществлял выезды в органы ГПС в районе проведения антитеррористической операции. Силами мобильных врачебных бригад проводилась эвакуация раненых и больных из лечебных заведений ВС Украины и других медучреждений областей, прилегающих к районам, где происходят боевые действия. 26 сотрудников госпиталя являются участниками АТО.
Фото: nv.ua/
Теги: Украина, Донбасс, открытие, пограничники, диагностика, Порошенко
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