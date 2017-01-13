Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине сегодня празднуют Щедрый вечер (традиции и обряды)

13.01.2017 18:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине сегодня празднуют Щедрый вечер (традиции и обряды)

Щедрый вечер (Маланка, Малания, Васильев вечер) традиционно празднуется вечером 13 января в канун Старого Нового года.

Утром этого дня начинают готовить вторую обрядовую кутью — щедрую. Хозяйки пекут блины, готовят пироги и вареники с сыром, чтобы угощать щедрующих и посевающих, пишет  "Укринформ".

Вечером и до полуночи щедрующие обходят дома. По давней традиции, щедрование происходят после заката Солнца, когда владычествует всякая нечистая сила. Девушки-подростки оббегают соседей, чтобы пощедровать. На Меланки ходят также и холостяцкие группы. Они называются «водить Меланку»: ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Один из них, обычно, переодет в женский наряд и его называют Меланкой.

Закончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать «Деда» или «Дидуха», — снопы, соломы, что стояли от Святого вечера до Нового года, потом прыгали через костер. Это должно очистить от общения с нечистой силой.

Первый посевающий на Новый год приносит в дом счастье. 


Фото: investigator.org.ua/

Теги: Донбасс, Старый новый год, щедривки, традиции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх