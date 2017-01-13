В Украине сегодня празднуют Щедрый вечер (традиции и обряды)

Щедрый вечер (Маланка, Малания, Васильев вечер) традиционно празднуется вечером 13 января в канун Старого Нового года.



Утром этого дня начинают готовить вторую обрядовую кутью — щедрую. Хозяйки пекут блины, готовят пироги и вареники с сыром, чтобы угощать щедрующих и посевающих, пишет "Укринформ".



Вечером и до полуночи щедрующие обходят дома. По давней традиции, щедрование происходят после заката Солнца, когда владычествует всякая нечистая сила. Девушки-подростки оббегают соседей, чтобы пощедровать. На Меланки ходят также и холостяцкие группы. Они называются «водить Меланку»: ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Один из них, обычно, переодет в женский наряд и его называют Меланкой.



Закончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать «Деда» или «Дидуха», — снопы, соломы, что стояли от Святого вечера до Нового года, потом прыгали через костер. Это должно очистить от общения с нечистой силой.

Первый посевающий на Новый год приносит в дом счастье.