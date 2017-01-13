- Трехсторонняя контактная группа по Донбассу соберется в Минске 16 января11:11
- Курс валют от НБУ: доллар и евро стали дороже09:03
- На выходных в Украине станет теплее 08:47
- "Кто не работает, тот не ест" или Что будет с пенсиями и чего ожидать от "справедливой пенсионной реформы"08:29
- Погода в Украине 13 января: преимущественно без осадков, местами снег с дождем07:50
- В российском МИДе вынесли свой вердикт "списку Савченко"07:44
- НАБУ открыло уголовное дело против Гонтаревой и Ворушилина.22:20
- Силы АТО провели атаку на "ДНР" и заняли новые высоты под Дебальцево: появились важнейшие подробности стремительного броска ВСУ22:00
- Что изменилось в процедуре регистрации места проживания21:40
- Прокуратура направила в суд дело о присвоение экс-заместителем главы правления "БГ Банка" 80 млн гривен19:55
Вчені назвали основні ознаки раку
Рак не завжди можна виявити на ранніх стадіях, адже, як правило, певний час він нічим себе не проявляє. А спеціалізований діагностичний огляд коштує дорого. З цієї причини учені назвали п'ять основних ознак онкологічного захворювання.
Про це пише radio24.ua.
Перша ознака – це постійне відчуття слабкості. Слабкість є проявом, пов'язаним з постійною дією токсинів пухлини на організм. Далі таке відчуття переростає в головний біль і нудоту.
Ознака друга: періодичне підвищення температури тіла без видимих причин. Запальний процес і негативний вплив ракових клітин на імунну систему призводять до підвищення температури тіла.
Ознака третя: різка втрата у вазі. Це, на думку вчених, головна ознака. Якщо людина починає раптово худнути – слід негайно звернутися до лікаря.
Четверта ознака – погіршення стану шкіри і волосся. Пухлина впливає на обмінні процеси в організмі, і це дає збій в регенерації шкірних покривів тіла і голови.
Ознака п'ята: хронічний біль. Іноді це не помічається, але хронічні болі можуть бути причиною багатьох хвороб, в тому числі й онкологічних. У такому випадку людині слід звернутися до лікаря.
Фото: mamatov.com/
Теги: Донбасс, рак, болезнь, ученые, признак
- В "ДНР" "избавились" от украинского языка для сдачи ГИА11:58
- "Не нужны хвостики от рыбки, помогите лучше создать удочку" или Куда идут миллиарды, предназначенные для восстановления Донбасса 11:47
- В оккупированном Дебальцево из-за обстрелов повреждена линия электропередач, 500 домов без света11:32
- Трехсторонняя контактная группа по Донбассу соберется в Минске 16 января11:11
- Получено разрешение от СЦКК для восстановления электроснабжения Донецкой фильтровальной станции10:59
- В Донецке боевики перебрасывают технику и живую силу к линии разграничения10:44
- Банда "Кальмиус" оккупировала территорию бывшего НИИ в Донецке10:40
- Балалайка, косоворотки, русские костюмы - донецкие дети колядовали "главе ДНР" (ВИДЕО)10:27
- Бизнес и политика должны быть отдельно - Жебривский об Ахметове (ВИДЕО)10:10
- ДНРовцы намерены "организовать" разрушение большого числа объектов в прифронтовой зоне Донбасса - готовятся к проверке из РФ10:01
- В "ДНР" "избавились" от украинского языка для сдачи ГИА11:58
- "Не нужны хвостики от рыбки, помогите лучше создать удочку" или Куда идут миллиарды, предназначенные для восстановления Донбасса 11:47
- В оккупированном Дебальцево из-за обстрелов повреждена линия электропередач, 500 домов без света11:32
- В мире растет количество безработных и трудящихся бедняков11:20
- Рупор Кремля прорвался в телеэфир США (ВИДЕО)11:15
- Трехсторонняя контактная группа по Донбассу соберется в Минске 16 января11:11
- Получено разрешение от СЦКК для восстановления электроснабжения Донецкой фильтровальной станции10:59
- В Донецке боевики перебрасывают технику и живую силу к линии разграничения10:44
- Банда "Кальмиус" оккупировала территорию бывшего НИИ в Донецке10:40
- Балалайка, косоворотки, русские костюмы - донецкие дети колядовали "главе ДНР" (ВИДЕО)10:27
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Десять напитков при простуде18:35
- А на десерт - новогодняя ёлка18:15
- Школа на обочине войны17:55
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?