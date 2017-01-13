Вчені назвали основні ознаки раку

13.01.2017 12:10

Рак не завжди можна виявити на ранніх стадіях, адже, як правило, певний час він нічим себе не проявляє. А спеціалізований діагностичний огляд коштує дорого. З цієї причини учені назвали п'ять основних ознак онкологічного захворювання.

Про це пише radio24.ua.

Перша ознака – це постійне відчуття слабкості. Слабкість є проявом, пов'язаним з постійною дією токсинів пухлини на організм. Далі таке відчуття переростає в головний біль і нудоту.

Ознака друга: періодичне підвищення температури тіла без видимих ​ причин. Запальний процес і негативний вплив ракових клітин на імунну систему призводять до підвищення температури тіла.

Ознака третя: різка втрата у вазі. Це, на думку вчених, головна ознака. Якщо людина починає раптово худнути – слід негайно звернутися до лікаря.

Четверта ознака – погіршення стану шкіри і волосся. Пухлина впливає на обмінні процеси в організмі, і це дає збій в регенерації шкірних покривів тіла і голови.

Ознака п'ята: хронічний біль. Іноді це не помічається, але хронічні болі можуть бути причиною багатьох хвороб, в тому числі й онкологічних. У такому випадку людині слід звернутися до лікаря.