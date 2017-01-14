Forbes склав рейтинг найбагатших чиновників і нардепів України (ІНФОГРАФІКА)

14.01.2017 13:08

Редакція Forbes вирішила створити рейтинг вітчизняних можновладців на основі поданих ними електронних декларацій, щоб з'ясувати, хто з них має найбільші накопичення.

Відповідна інформація з'явилась на сайті Forbes.

Так. перше місце у рейтингу посів Петро Порошенко. У цьому немає нічого дивного, адже за час у великому бізнесі, з перервами на роботу у виконавчій владі, чинний президент України встиг накопичити чимало коштів. Статки кінцевого бенефіціара корпорації Roshen, постійного фігуранта першої десятки рейтингу найбагатших українців Петра Порошенка в 2015 році перевищили $940 млн. Це, до речі, майже третина статків усієї 20-ки найбагатших чиновників за версією "Forbes Україна". На своїх банківських рахунках президент України також задекларував коштів більше, ніж інші фігуранти списку, ─ $26,7 млн.

Цікаво, що більшість учасників рейтингу вважають за краще зберігати гроші "по-старому" ─ в кеші. Винятки ─ лише Костянтин Жеваго і Леонід Клімов. Ці народні депутати за підсумками 2015 року зовсім не задекларували готівку. У той же час, 51% акцій однієї з найбільших сировинних компаній України забезпечили Жеваго друге місце в рейтингу Forbes. На третьому ─ Вадим Новинський.

У рейтингу Forbes всього троє учасників не є народними депутатами. Крім президента Петра Порошенка, це мер Києва Віталій Кличко і очільник Миколаївської області Олексій Савченко ─ №11 і №12 відповідно. Савченко лише недавно змінив крісло у ВР України на губернаторський кабінет, ставши переможцем конкурсу, проведеного Національним агентством з питань держслужби.