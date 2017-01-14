- В зоне АТО за сутки был ранен один украинский военный13:40
- Forbes склав рейтинг найбагатших чиновників і нардепів України (ІНФОГРАФІКА)13:08
- Может ли Украина вернуть себе статус ядерное державы - мнение эксперта11:40
- "Я не втомився, я свою землю захищаю" - співачка та волонтерка презентувала нову пісню про війну на Сході України (ВІДЕО)10:52
- В Закарпатской области на автодорогу сошли 3 лавины 09:53
- В Украине продают "смертельный" российский лосьон "Боярышник"09:46
- Предпринимателям, которые не успели закрыться, могут дать поблажку в уплате налога за январь09:37
- 14 января - Васильев день: как отмечают09:35
- Погода в Украине 14 января: местами ожидается снег с дождем09:10
- Власти Крыма распродают имущество Коломойского, уже выручили 252 млн. долларов08:42
Forbes склав рейтинг найбагатших чиновників і нардепів України (ІНФОГРАФІКА)
Редакція Forbes вирішила створити рейтинг вітчизняних можновладців на основі поданих ними електронних декларацій, щоб з'ясувати, хто з них має найбільші накопичення.
Відповідна інформація з'явилась на сайті Forbes.
Так. перше місце у рейтингу посів Петро Порошенко. У цьому немає нічого дивного, адже за час у великому бізнесі, з перервами на роботу у виконавчій владі, чинний президент України встиг накопичити чимало коштів. Статки кінцевого бенефіціара корпорації Roshen, постійного фігуранта першої десятки рейтингу найбагатших українців Петра Порошенка в 2015 році перевищили $940 млн. Це, до речі, майже третина статків усієї 20-ки найбагатших чиновників за версією "Forbes Україна". На своїх банківських рахунках президент України також задекларував коштів більше, ніж інші фігуранти списку, ─ $26,7 млн.
Цікаво, що більшість учасників рейтингу вважають за краще зберігати гроші "по-старому" ─ в кеші. Винятки ─ лише Костянтин Жеваго і Леонід Клімов. Ці народні депутати за підсумками 2015 року зовсім не задекларували готівку. У той же час, 51% акцій однієї з найбільших сировинних компаній України забезпечили Жеваго друге місце в рейтингу Forbes. На третьому ─ Вадим Новинський.
У рейтингу Forbes всього троє учасників не є народними депутатами. Крім президента Петра Порошенка, це мер Києва Віталій Кличко і очільник Миколаївської області Олексій Савченко ─ №11 і №12 відповідно. Савченко лише недавно змінив крісло у ВР України на губернаторський кабінет, ставши переможцем конкурсу, проведеного Національним агентством з питань держслужби.
Фото: https://beztabu.net/
Теги: Украина, Донбасс, Forbes, рейтинг, богатство, Порошенко
- Билла Гейтса "подвинули" с первого места в рейтинге богатых людей
- Forbes признал Донецк лучшим городом для ведения бизнеса
- В мировой рейтинг миллиардеров Forbes вошли десять украинцев
- Донецк признали самым богатым городом Украины
- Forbes назвал самые опасные города Украины
- Рейтинг самых богатых людей мира: знакомые все лица
- В зоне АТО за сутки был ранен один украинский военный13:40
- Ситуация на блокпостах сегодня, 14 января - информация от очевидцев и Госпогранслужбы13:29
- Российским "ихтамнетам" запретили выезжать на родину13:22
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)12:38
- Дарио Срна не переходит в "Барселону"12:26
- На мариупольском направлении произошло два столкновения сил АТО с ДРГ боевиков, "ихтамнеты" понесли потери12:14
- Переселенцам предлагают выучиться на дизайнеров и IT-шников 11:57
- Боевики обвинили ВСУ в обстреле Ирмино и гибели мирного жителя11:23
- Боевики сегодня обстреляли Авдеевку11:11
- В сети опубликовали фото вероятного преемника Плотницкого11:05
- В зоне АТО за сутки был ранен один украинский военный13:40
- Ситуация на блокпостах сегодня, 14 января - информация от очевидцев и Госпогранслужбы13:29
- Российским "ихтамнетам" запретили выезжать на родину13:22
- Forbes склав рейтинг найбагатших чиновників і нардепів України (ІНФОГРАФІКА)13:08
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)12:38
- Дарио Срна не переходит в "Барселону"12:26
- На мариупольском направлении произошло два столкновения сил АТО с ДРГ боевиков, "ихтамнеты" понесли потери12:14
- Переселенцам предлагают выучиться на дизайнеров и IT-шников 11:57
- Может ли Украина вернуть себе статус ядерное державы - мнение эксперта11:40
- Боевики обвинили ВСУ в обстреле Ирмино и гибели мирного жителя11:23
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Паспорта оккупированному Донбассу
- Полнейшая тупость и редкая быковатость доведут Савченко до ареста: очередная публикация Савченко вызвала бурю возмущения украинцев