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Эксперт рассказал, как будут вести себя гривна и доллар в 2017 году
В ближайшие недели доллар снизится на разных сегментах валютного рынка приблизительно на 0,5 гривни. Недавнее снижение гривни связано с возвратом после праздников на рынок валюты импортеров, однако во вторник НБУ продемонстрировал волю "заливать" пики спроса валютными аукционами, поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, пишет "Сегодня".
"Если говорить о долгосрочном тренде, то гривна будет постепенно снижаться до 28 за доллар к концу года. При этом динамика валюты во многом будет зависеть от темпов проводимых реформ и связанными с этим очередными траншами кредита МВФ, от нагрузки на "печатный станок", которую может вызвать необходимость рекапитализации "Приватбанка", а также от ситуации на юго-востоке страны и социально-политической стабильности в целом. В конце прошлого года мы были свидетелями того, насколько рост политической напряженности быстро реализуется в рост девальвационных ожиданий", – уверен эксперт.
Отметим, Министерство финансов и Национальный банк прогнозируют: курс доллара в этом году будет колебаться в пределах 27,2 – 27,7 гривни. Именно такой показатель заложен в бюджете страны на 2017 год. Этот прогноз вызывает сомнение у финансовых аналитиков. Как отмечает председатель Комитета экономистов Андрей Новак, в бюджете за прошлый год заложили курс доллара в пределах 24,1 – 24,4 гривни, однако уже к концу года курс перевалил за 27 гривен.
Фото: www.profi-forex.org/
Теги: Украина, Донбасс, доллар, гривня, эксперт
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- Эксперт рассказал, как будут вести себя гривна и доллар в 2017 году16:33
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