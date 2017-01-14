Может ли Украина вернуть себе статус ядерное державы - мнение эксперта

14.01.2017 11:40

О "ядерной стратегии" Украины пишет народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Все нынешние рассказы о том, что мы якобы объективно не можем вернуть ядерный статус – это пощечина Украине, ее интеллектуальному и технологическому потенциалу. Это попытка представить, что наши ученые глупее пакистанских, а сама Украина технологически слабее Северной Кореи.

Все рассказы о том, что создай мы ядерное оружие, то все равно не сможем "бодаться" с Россией и ее мощной ядерной дубиной – либо лукавство, либо профанация. Ядерное оружие – это не военное, а военно-политическое оружие, и наличие даже десятка единиц ТЯО (тактическое ядерное оружие), а на большее мы не претендуем, мгновенно изменяет "вес" страны и создает мощнейший военно-политический барьер для любого агрессора.

Но сможем ли мы создать ядерное оружие уже завтра? Вполне очевидно, что нет. Потому для начала Украина, на третьем году агрессии России против нее, может констатировать полную неэффективность всей системы международной безопасности (добрым словом вспомнив Будапештский меморандум, куда уж без него) и должна выйти из всех договоров, касающихся ядерного и ракетного оружия, оставив за собой право на возвращение ядерного статуса.

В краткосрочной перспективе все публичные дебаты в стране по поводу разработки ядерных вооружений должны быть прекращены, и Украина по примеру Израиля не должна ни подтверждать, ни опровергать разработку таких вооружений или факт их наличия.

Дать гарантии о "невозвращении" ядерного статуса и закрытии всех соответствующих разработок Украина должна лишь тогда, когда получит понятные и действующие гарантии своей безопасности в обмен на безъядерный статус вместо той филькиной грамоты, которую мы имеем сейчас.