Погода в Украине 14 января: местами ожидается снег с дождем

Температура воздуха днем в стране +1...+3 градусов; ночные показатели будут от 0 до -2. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до 2, ночью -1...-3.

На севере Украины без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до -2, ночью -1...-3.

В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем от 0 до +2, ночью -6...-8.

В южных областях без осадков. Температура днем +4...+6, ночью -1...+1.

В западной части синоптики обещают мокрый снег. Температура воздуха в регионе ожидается -от 0 до -2, ночью -1...-3.