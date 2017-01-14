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Погода в Украине 14 января: местами ожидается снег с дождем

14.01.2017 09:10
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Погода в Украине 14 января: местами ожидается снег с дождем

По всей Украине синоптики прогнозируют осадки - снег с дождем, местами без осадков.

Температура воздуха днем в стране +1...+3 градусов; ночные показатели будут от 0 до -2. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до 2, ночью  -1...-3.

На севере Украины без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до -2, ночью  -1...-3.

В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем от 0 до +2, ночью -6...-8.

В южных областях без осадков. Температура днем +4...+6, ночью -1...+1.

В западной части синоптики обещают мокрый снег. Температура воздуха в регионе ожидается -от 0 до -2, ночью -1...-3.


Фото: telegraf.com.uа

Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
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