Умер известный украинский ученый, один из руководителей ликвидации аварии на ЧАЭС

14.01.2017 15:11

Сегодня ночью ушел из жизни известный украинский ученый, физик, директор Института радиационной защиты АТН Украины Илья Лихтарев.

Об этом сообщили родственники и друзья умершего, пишет "Четвертая власть".

Он принимал непосредственное участие в руководстве по ряду мероприятий в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В разгар кризиса Лихтарев прибыл в Украину уже профессором. С его помощью была создана целая отрасль по измерению содержания радиоактивных элементов в теле человека.

Вместе со своими помощниками и последователями ему удалось измерить почти 1,5 млн людей. Ученый составил точные карты уровня загрязнения по каждому километру Украины, включая не только Зону отчуждения, но и практически все регионы страны, где проводились измерения людей.

Лихтарев принимал участие в совещаниях на наивысшем уровне, помогал разрабатывать стратегию ликвидации последствий аварии, создал целый научный институт для мониторинга уровня и масштаба поражения людей радиацией и напрямую контактировал с самыми разными людьми, принимавшими участие в процессе.