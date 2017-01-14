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Умер известный украинский ученый, один из руководителей ликвидации аварии на ЧАЭС

14.01.2017 15:11
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Умер известный украинский ученый, один из руководителей ликвидации аварии на ЧАЭС

Сегодня ночью ушел из жизни известный украинский ученый, физик, директор Института радиационной защиты АТН Украины Илья Лихтарев.

Об этом сообщили родственники и друзья умершего, пишет "Четвертая власть".

Он принимал непосредственное участие в руководстве по ряду мероприятий в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В разгар кризиса Лихтарев прибыл в Украину уже профессором. С его помощью была создана целая отрасль по измерению содержания радиоактивных элементов в теле человека.

Вместе со своими помощниками и последователями ему удалось измерить почти 1,5 млн людей.  Ученый составил точные карты  уровня загрязнения по каждому километру Украины, включая не только Зону отчуждения, но и практически все регионы страны, где проводились измерения людей.

Лихтарев принимал участие в совещаниях на наивысшем уровне, помогал разрабатывать стратегию ликвидации последствий аварии, создал целый научный институт для мониторинга уровня и масштаба поражения людей радиацией  и напрямую контактировал с самыми разными людьми, принимавшими участие в процессе.


Фото: vlada.io/

Теги: Украина, Донбасс, авария, смерть, ликвидация, физика
 
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