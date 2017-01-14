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В Украине продают "смертельный" российский лосьон "Боярышник"
14.01.2017 09:46
В Херсонской области начали продавать лосьон косметический "Боярышник" из России, от которого погибли 76 человек. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.
Как отмечается в сообщении, фото покупки с чеком опубликовал на своей странице в Facebook житель Новой Каховки.
"Какая-то сволочь решила потравить людей и в Украине. Встречайте - лосьон "Боярышник" производства С.Петербург уже у нас, в Украине", - написал он.
Лосьон был обнаружен в сети магазинов "Везунчик".
Также "находку" опубликовал в сети пользователь Александр Рудоманов.
В сообщении напоминается, что в конце 2016 года в российском Иркутске от отравления после употребления парфюмерного косметического средства "Концентрат для ванн "Боярышник" погибли 76 человек.
Фото: investigator.org.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, смерть, лосьон
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