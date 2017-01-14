В Украине продают "смертельный" российский лосьон "Боярышник"

14.01.2017 09:46

В Херсонской области начали продавать лосьон косметический "Боярышник" из России, от которого погибли 76 человек. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Как отмечается в сообщении, фото покупки с чеком опубликовал на своей странице в Facebook житель Новой Каховки.

"Какая-то сволочь решила потравить людей и в Украине. Встречайте - лосьон "Боярышник" производства С.Петербург уже у нас, в Украине", - написал он.

Лосьон был обнаружен в сети магазинов "Везунчик".

Также "находку" опубликовал в сети пользователь Александр Рудоманов.

В сообщении напоминается, что в конце 2016 года в российском Иркутске от отравления после употребления парфюмерного косметического средства "Концентрат для ванн "Боярышник" погибли 76 человек.