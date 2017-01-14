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Валерий Лобановский пополнил список лучших тренеров мира

14.01.2017 16:45
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Валерий Лобановский пополнил список лучших тренеров мира

Валерий Лобановский попал в десятку тренеров, внесших наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году. Об этом сообщает ФК "Динамо Киев".

"В десятку вошел легендарный тренер киевского" Динамо "Валерий Васильевич Лобановский, которого сайт организации в своем материале назвал" футбольным ученым", - сказано в сообщении.

Полный список выглядит так: Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью, Арриго Сакки"


Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, футбол, тренер, Валерий Лобановский
 
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