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Валерий Лобановский пополнил список лучших тренеров мира
14.01.2017 16:45
Валерий Лобановский попал в десятку тренеров, внесших наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году. Об этом сообщает ФК "Динамо Киев".
"В десятку вошел легендарный тренер киевского" Динамо "Валерий Васильевич Лобановский, которого сайт организации в своем материале назвал" футбольным ученым", - сказано в сообщении.
Полный список выглядит так: Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью, Арриго Сакки"
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, футбол, тренер, Валерий Лобановский
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