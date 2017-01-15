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"Укрзализныця" 17 января отправит в Ивано-Франковск первый поезд с вагонами-трансформерами

15.01.2017 12:50
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"Укрзализныця" 17 января отправит в Ивано-Франковск первый поезд с вагонами-трансформерами

"Укрзализныця" 17 января 2017 года отправит в Ивано-Франковск первый ночной скоростной поезд с вагонами-трансформерами. Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

 "В этот день (17 января, - ред.) отправляем в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" № 149 сообщением Киев - Ивано-Франковск. Фишка поезда - в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав! Эти новые вагоны с мебелью, которые трансформируются, мы получили в конце декабря прошлого года. Они позволяют перевозить пассажиров как в вагонах для сидения, так и в спальных вагонах. Это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективность использования подвижного состава", - пишет Балчун. По его словам, такой поезд может совершать три рейса в сутки на маршруте до 500 км и два рейса на маршруте в пределах 800 км.

 Истчник 112.ua

 



Теги: поезд, Укрзализниця, Трансформеры, вагон
 
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