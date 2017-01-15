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В Лукьяновском СИЗО рассказали, кто отрезал ухо торнадовцу

15.01.2017 17:50
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В Лукьяновском СИЗО рассказали, кто отрезал ухо торнадовцу

В то же время в Министерстве юстиции не дают точной информации по поводу нападения Онищенко на своего бывшего подчиненного

Один из руководителей Лукьяновского СИЗО прокомментировал инцидент с бывшими бойцами роты спецназначения МВД "Торнадо" в исправительном учреждении. Заместитель начальника СИЗО Александр Савченко опроверг ранее опубликованную информацию о том, что экс-командир роты Руслан Онищенко отрезал ухо Максиму Глебову с позывным "Ахиллес". "Я видел это видео, но я не могу объяснить, что там происходило, я не видел. Со слов дежурного, Глебов отрезал себе ухо до того, как было нападение на младшего инспектора. Потом он (Глебов – ред.) пытался бросаться на сотрудников и его держали "торнадовцы", вот и все", – передает слова Савченко "Громадське". В то же время в Министерстве юстиции не дают точной информации по поводу нападения Онищенко на своего бывшего подчиненного. Заместитель министра Денис Чернышов сообщил, что если нападение на Глебова подтвердится, то будет рассматриваться вопрос об их отдельном содержании с Онищенко. Напомним, ранее было опубликовано видео инцидента в Лукьяновском СИЗО между бывшими бойцами "Торнадо".

Источник Сегодня.ua



Теги: Министерство юстиции, СИЗО, нападение, боец
 
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