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В ОБСЕ рассказали, почему нельзя говорить в официальных документах, что Россия оккупировала Крым и Донбасс
Говорить в официальных документах о том, что Крым и Донбасс оккупированы Россией нельзя, так как отсутствует решения ОБСЕ об этом. Так ответили в ОБСЕ на Открытое обращение МИК «Бастион», сообщает сегодня, 15 января нардеп Дмитрий Тымчук в публикации на Фейсбуке.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович ответила (см. скрины) на Открытое обращение МИК «Бастион».
«В своем ответе чиновник ОБСЕ Миятович прямым текстом пишет то, о чем ранее говорили неофициально: существующие инструменты обеспечения международной безопасности превратились в фикцию.
Напомним, «Бастион» предложил использовать в документах ОБСЕ термин «территории, оккупированные Россией». Миятович пишет, что этого не будет, поскольку «нет соответствующего решения, основанного на консенсусе, о применении такого термина в рамках ОБСЕ». Т.е., пока Россия сама официально не признает, что оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, и не проголосует за это в Вене, факт оккупации будет оставаться фигурой умолчания», — отметил Тымчук.
Также он написал, что это выглядит нелогично из-за наличия других резолюций ОБСЕ: «Особенно комично позиция ОБСЕ выглядит в свете резолюций ПАСЕ «Политические последствия российской агрессии в Украине» и «Средства правовой защиты в случаях нарушений прав человека на оккупированных украинских территориях, не подконтрольных украинской власти», принятых в октябре 2016 года. Ведь в них Парламентская ассамблея Совета Европы прямо указывает на «аннексию Крыма Российской Федерацией» и «военную интервенцию войск РФ в Восточную Украину», уточняя, что «ДНР» и «ЛНР», «созданы при поддержке и под контролем Российской Федерации».
Также Дмитрий Тымчук напоминает, что во второй резолюции ПАСЕ черным по белому написано:
«(пункт 4) В соответствии с международным правом, Россия, которая де-факто осуществляет контроль над этими территориями, несет ответственность за защиту местного населения. Поэтому Россия должна гарантировать права всех жителей Крыма, а также людей на территории подконтрольной «ДНР» и «ЛНР».
(пункт 6) В Крыму и в зоне конфликта в Донбассе серьезные нарушения прав человека были и по-прежнему происходят. Эти нарушения включают ограничения свободы слова и информации».
Источник Восточный фарватер
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, ОБСЕ
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