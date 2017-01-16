Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу

16.01.2017 06:48

Год Огненного Петуха считается очень благоприятным для заключения брака. Серьёзный и обстоятельный символ 2017 года ценит традиции и устои.

Петух станет надежным покровителем новоиспеченной семьи, обеспечит ей достаток и процветание, пишет womanhappiness.

Наиболее благоприятные месяцы для бракосочетания в 2017 году:

апрель,

июль,

ноябрь,

декабрь.

Для свадьбы астрологи рекомендуют выбирать даты, в которых присутствует цифра 7. Например, 17.02.2017 или 07.07.2017. Обязательно нужно учитывать дни лунного и солнечного затмения. На эти периоды не стоит планировать вообще никаких важных дел.

Овен

Для Овнов год Огненного Петуха в целом очень удачный. Заключенный брак будет крепким и счастливым. Мужчина-Овен получит надежный тыл, а женщина-Овен - крепкое плечо и поддержку. Но решение выйти замуж или жениться не должно быть спонтанным. Если отношения еще не прошли проверку на прочность, поход в ЗАГС лучше отложить. Удачным будет только тот союз, в котором оба партнера на 100% уверенны в своем выборе.

Благоприятный период для свадьбы Овна: вторая половина марта, апрель, август и ноябрь.

Телец

В первой половине 2017 года у Тельцов очень небольшой шанс официально оформить отношения с партнером. Связано это будет с размолвками и частыми ссорами, большинство из которых будут «на пустом месте». Конец весны - переломный период, когда станет ясно, закончатся ли эти отношения или выйдут на новый уровень.

Тельцам рекомендуется запланировать свадьбу на осень, поскольку летом вероятна большая нагрузка на работе, возможны командировки и дедлайны.

Близнецы

Близнецы с высокой вероятностью узаконят свои отношения в 2017 году. Тем более что для представителей этого знака Зодиака наступает очень благоприятное время. В отношениях будет царить гармония и полное взаимопонимание. Планировать свадебную церемонию рекомендуется начать в первые месяцы года, чтобы успеть провести регистрацию в самый удачный период. По мнению астрологов, он выпадает на последние два весенних месяца и июнь. Вторая половина года будет менее стабильна в материальном плане, поэтому пышные торжества в этот период лучше не планировать.

Рак

Сами Раки будут не особо настроены на официальное оформление отношений в год Петуха. Тем не менее, звезды предсказывают им вступление в брак с большой вероятностью. Даже непродолжительные отношения могут привести к браку. Причем для похода в ЗАГС благоприятен весь 2017 год.

Семейная жизнь обещает быть удачной и благополучной. Вероятно скорое зачатие.

Лев

В 2017 году у Львов очень мало шансов вступить в брак. В первую очередь это касается мужчин, которые до конца не будут уверены в своем желании узаконить отношения с избранницей. Женщины могут получить долгожданное предложение руки и сердца, но само торжество лучше перенести на более благоприятный период.

Львам, которые все-таки решат сыграть свадьбу, рекомендуется запланировать мероприятие на осень.

Наиболее подходящие месяцы - октябрь и ноябрь.

Дева

Огненный Петух благосклонен к Девам. Одиноким представителям этого знака Зодиака он сулит встречу с будущим супругом (супругой). Тем, кто находится в длительных отношениях, рекомендуется поскорее задуматься о свадьбе, чтобы не пропустить благоприятный период. Для Дев самыми удачными окажутся летние месяцы и начало осени. Звезды рекомендуют не скупиться на свадебную церемонию, символ 2017 года это обязательно оценит.

Весы

Многих Весов посетит мысль о свадьбе, что очень своевременно. Звезды рекомендуют не медлить с торжеством, можно смело планировать шикарную церемонию. Семейная жизнь будет легкой, беззаботной и богатой на положительные эмоции. Регистрацию Весам лучше планировать на апрель, сентябрь или летние месяцы.

Скорпион

Партнеры Скорпионов должны быть готовы к тому, что их избранники отложат поход в ЗАГС еще на какое-то время. Представители этого знака Зодиака совершенно не настроены на официальное оформление отношений в 2017 году. Тем, кто все-таки решит провести церемонию, звезды рекомендуют придерживаться классических традиций и стиля.

Наиболее благоприятные периоды для заключения браков: июль, конец осени и декабрь.

Стрелец

2017 год сулит Стрельцам вступление в брак. Тотем года благосклонен к этому знаку Зодиака, поэтому торжество можно отметить с размахом. Астрологи рекомендуют Стрельцам отправиться в свадебное путешествие, пусть и недалеко. Даже пары, которые не планировали в ближайшие пару лет официально оформлять отношения, задумаются о свадьбе.

Самые лучшие месяцы для регистрации брака: август, сентябрь и октябрь (первая половина).

Козерог

Козерогам будет не до брака. 2017 год припас для них много работы и возможность построить карьеру. Практичные представители этого знака Зодиака решат перенести свадьбу на следующий год. Тем не менее, если свадьба уже запланирована, ее стоит провести. Супруг или супруга станут надежной поддержкой на пути к вершинам карьеры.

Хорошее время для регистрации брака: все весенние месяцы и декабрь.

Водолей

Водолеи тоже будут озабочены собственным развитием и самореализацией. Свадьба просто не вписывается в их планы. Только пары, чьи отношения длятся более пяти лет, могут прийти к этому важному решению. Петух обещает им семейное благополучие и укрепление эмоционального контакта. Астрологи советуют Водолеям наметить церемонию на лето. Рекомендуется ограничиться только регистрацией или сыграть скромную свадьбу в окружении близких людей.

Неблагоприятные периоды: осенние месяцы, май и декабрь.

Рыбы

Эмоциональные Рыбы будут готовы к широким жестам и поступкам, но это не касается предложения руки и сердца. 2017 год не самый благоприятный для них в плане заключения брака. Велик шанс сделать поспешные выводы об избраннике. Чтобы не обмануться в своих ожиданиях, лучше перенести официальную регистрацию еще на какое-то время. Особенно это касается «молодых» пар. Исключения составляют долгие отношения, но звезды рекомендуют для подстраховки заключить брачный договор. Свадьбу стоит запланировать на октябрь или ноябрь.

Источник: from-ua.com.