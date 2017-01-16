Чего ждать от судебной реформы в Украине

16.01.2017 20:02

Важным политическим событием в стране новогодней недели было подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о Высшем совете правосудия – чего ожидать от судебной реформы.

Судебная реформа имеет комплексный и многоэтапный план реализации, она разбита почти на три года и состоит из 27 этапов, говорится в материале Знай.

Отправной точкой реформы стало 30 сентября 2016, когда вступили в силу изменения в Конституцию относительно правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей». В течение этого года Верховная Рада должна принять следующие законы: «О антикоррупционном суде»,»О доступе к юридической профессии» и «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Также необходимо принять изменения в процессуальные кодексы и закон «О прокуратуре».

Первыми ростками реформирования судебной ветви власти стала переаттестация судей и электронное декларирование их имущества и членов их семей — сотни судей осенью 2016 решили отказаться от работы и начали массово увольняться, оформляя пенсию и социальные выплаты.

Согласно концепции реформы, система судоустройства будет состоять из трех звеньев: местные суды, апелляционные суды и Верховный суд. Реформа уничтожает звено Высшего административного суда, Высшего хозяйственного и Высшего специализированного суда.

По словам председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова, важным фактором настоящей перезагрузки судебной власти является тот факт, что среди 653 кандидатов, которые будут бороться за должности в ВСУ, треть никогда не была судьями. На первом этапе наберут только 120 человек, которые пройдут переаттестацию. «Если наберут 120 судей на первом конкурсе, то на качественный состав вряд ли стоит рассчитывать. К сожалению, не слишком много достойных кандидатов из тех 653 человек. Но это только первые впечатления. Уже довольно скоро будут обнародованы первые выводы Совета», – пишет эксперт Михаил Жернаков.

Высший совет правосудия (ВСП) будет играть главную роль в судебной системе и фактически получает статус единственного арбитра этой системы. Совет будет назначать, и увольнять судей. В состав ВСП войдет 21 человек.

Десять – выбирать съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух – будет назначать Президент Украины, а двух – избирать Верховная Рада Украины. По 2 члена выбирают — съезд адвокатов Украины, Всеукраинская конференция прокуроров, Съезд представителей юридических вузов, а председатель Верховного суда будет входить в состав ВРП по должности.

У общественности есть определенные опасения, что с ростом и отделением ВСЮ, а затем и ВСП от влияния политиков, что, собственно, прописано в законе, члены этого органа превратят судейское сообщество в отдельную касту и только зацементирует коррупцию.

По мнению профессора КНУ Сергея Головатого, такие опасения преувеличены. Он говорит, что парламент и президент после проведения реформы будут иметь церемониальную функцию по утверждению судей на должностях. Это даст возможность обеспечить им наибольшую легитимность и независимость от разнообразной политической турбулентности в будущем.

Заместитель спикера Оксана Сыроед из фракции «Самопомощь», признается, что после завершения реформы президент действительно потеряет право создавать, реорганизовывать и ликвидировать суды. То есть формальное влияние президента на суды будет минимизировано, а роль последней скрипки в этом вопросе останется за Верховной Радой.

Источник: politeka.net