Для выхода на уровень 90-х годов Украине понадобится 45 лет

16.01.2017 11:35

При темпах нынешних реформ для выхода на уровень 90-х годов, украинской экономике понадобится 40-45 лет.

Об этом сообщили в Институте экономики и прогнозирования НАНУ.

Отмечается, что при росте ВВП на 3% в год, уровня 1990-го года украинская экономика достигнет лишь в 2033 году, немногим быстрее это случится при росте 4% - в 2029 году.

И даже несмотря на прогнозируемый рост, Украина будет в числе отстающих стран, потому что темпы прироста ВВП страны достаточно ниже, чем в развитых странах, не говоря о развивающихся, где темпы экономического роста превышают 4%. Кроме того, при катастрофическом падении экономики в 2014-2015 гг., в Украине сложилась модель отстающего роста.

Отмечается, что даже если будет ориентация на сырьевую экономику это не поможет стремительному росту, и даже 4% подъема не решат проблем. Чтобы добиться хоть каких-то результатов, Украине нужно показывать рост ВВП в 7-10% в год.

Вместе с этим, как отметил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, в 2017-м году наша страна будет жить по «абсолютно нереалистичному» бюджету.

В прошлом году доходы госбюджета составили порядка 616 млрд грн, тогда как в бюджете 2017 в расходную часть правительство заложило почти 800 млрд грн. Поэтому, реальный дефицит бюджета составит не 77 млрд грн, как запланировано, а более 180 млрд грн.

Увеличение госдолга, эмиссия гривны, а также девальвация нацвалюты (для достижения инфляционного эффекта) повлекут за собой регулярные пересмотры бюджета и выход основных макроэкономических параметров далеко за рамки прогнозируемых.

Также остается под вопросом, будет ли в таких условиях Международный валютный фонд продолжать сотрудничество с нашей страной.

По словам экс-замглавы Нацбанка Александра Савченко, вероятность получения очередного финансового транша от МВФ в этом году достаточно велика, так как наша страна выполнила главные условия для получения очередного транша кредита - национализировала «ПриватБанк» и приняла сбалансированный бюджет с дефицитом в 3%.

«Только, очевидно, этот транш станет последним. Но на смену МВФ может прийти Америка — новая администрация США уже заявила о своих глобальных, в некоторой степени, даже революционных, изменениях в подходах к помощи через международные финансовые организации и фонды», - сказал он.

фото: Укринформ

Источник: comments.ua.