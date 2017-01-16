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Гривна изрядно просела после выходных: шокирующий курс НБУ

16.01.2017 11:10
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Гривна изрядно просела после выходных: шокирующий курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 16 января.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, курс гривны к доллару снизился на 14 копеек – с 27,25 до 27,67 грн/$, передает Гордон.

Официальный курс гривны к евро упал на 40 копеек – с 29,10 до 29,50 грн/€.

Гривна к рублю подешевела на восемь копеек – с 4,58 до 4,66 грн/10 руб.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, НБУ, гривня, курс валют
 
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