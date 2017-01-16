Экономический форум в Давосе: на что может рассчитывать Украина

16.01.2017 15:23

Экономический форум в Давосе не станет прорывом для Украины, потому что США и ЕС сейчас не до нашей страны. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Руслан Бортник.

«На фоне неопределённости будущей политики новой администрации США в отношении нашей страны, а также европейской политики, обусловленной тем, что в ЕС в текущем году состоятся выборы, каких-либо положительных последствий форум Украине не даст. Очевидно, что там будет обсуждаться продолжение диалога о напоминании проблем, которые есть в нашей стране. Но по итогам форума не стоит ожидать какого-либо экономического прорыва для Украины», - сказал Р. Бортник.

По словам политолога, форум в Давосе станет самопиаром для наших политических элит.

«Форум в Давосе станет самопиаром для наших политических элит и инструментом для напоминая об Украине. Однако, от форума не стоит ждать никаких положительных результатов для нашей страны»,- подчеркнул Р. Бортник.

Политолог отметил, что присутствие украинских политиков на форуме никак не повлияет на отношения с будущей Администрацией Белого дома.

«Присутствие украинских политиков на форуме никак не повлияет на отношения с будущей Администрацией Белого дома. Это получастное мероприятие и участие либо неучастие в нем, не имеет никаких политических последствий. Ведь ни на одном Давосском форуме не были выработаны какие-то ключевые и принципиальные для мира решения. Форум - это всего лишь возможность покоммуницировать в неформальной атмосфере.

Поэтому неудивительно, что Трамп решил на него не ехать. Таким образом, он еще раз демонстрирует внутреннему американскому истеблишменту и международным политическим элитам, что для него главнее всего внутренние американские проблемы, а не просто ездить на какие-то форумы»,- резюмировал Р. Бортник.

Источник: from-ua.com.