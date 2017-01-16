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Как украинцев дурят в аптеках

16.01.2017 19:48
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Как украинцев дурят в аптеках

Треть лекарственных препаратов в Украине стоят гораздо дороже, чем в других европейских странах, а на некоторые из медикаментов цены завышены в 14 раз

По данным организации "Пациенты Украины", украинцы часто вынуждены ездить за границу, чтобы купить там лекарство для себя или своих родственников, так как там они дешевле в разы, сообщает DT.UA.

Из проанализированных организацией 97 медпрепаратов треть (28,9%) продается в Украине дороже, чем в других европейских странах.

"Более того, на некоторые лекарства цены в нашей стране завышены в 14 раз по сравнению с референтными странами", - говорится в статье.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Украина, Донбасс, аптека, лекарства
 
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