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Киев отказался выполнять требования МВФ
Киев не брал на себя обязательства повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы,и конечно власти не будут делать никаких изменений в этом направлении, заявили в Кабмине.
"Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в других обязательствах перед другими институциями. Я уверен, что нынешнее правительство и власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста», - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко
По его словам сейчас идет постепенное повышение пенсионного возраста для женщин, но это последствия реформы Януковича - Азарова в 2011 году.
Как сообщали «Комментарии», Международный валютный фонд изменил меморандум, в котором перечислены условия сотрудничества с Украиной. В нем 12 пунктов, 7 из которых - новые.
Ранее сообщалось о том, что решение о предоставлении очередного транша Украине будет увязано с регулированием вопроса по долгу России.
Напомним, что от результатов работы миссии, в частности, зависело получение Киевом четвертого транша финансовой помощи в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.
Напомним, в фервале этого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины долга в сумме $3 млрд.
Позже стало известно, что Минфин Украины заявил о готовности судиться. Представлять Украину в суде будет ведущая международная юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Как сообщали «Комментарии», в декабре прошлого года на тот момент еще премьер-министр Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату $3,582 мрлд по «российским» еврооблигациям и гарантированным государством кредитам КБ «Южное» и «Укравтодора» перед банками РФ. Мораторий вступил в силу 20 декабря.
В свою очередь министр финансов Наталия Яресько заявила, что этот долг можно решить и без суда.
Отметим, что совет директоров МВФ принял решение, что долг Украины России в размере $3 млрд имеет официальный, а не коммерческий статус.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия согласна на реструктуризацию долга Украины. По его словам, Украина может выплатить $3 млрд в несколько этапов: по $1 млрд в 2016, 2017 и 2018 годах.
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, Киев, МВФ, требование
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