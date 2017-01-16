Киевляне получили платежки за тепло с очередным сюрпризом

16.01.2017 09:48

Киевские коммунальщики снова допустили путаницу с платежками.

Как передают «Вести», киевляне начали получать квитанции за тепло в декабре. Суммы в них порой превышают ноябрьские в два раза: за отопление площади в 71 кв. м требуют свыше 4 тыс. грн.

В частности, жительница двухкомнатной квартиры в доме на ул. Вильямса, который обслуживает частный ЖЭК, опубликовала в соцсети квитанцию за отопление в декабре с цифрой 4056 грн за 3,7 Гкал. При этом тариф на отопление здесь ниже, чем в «Киевэнерго»: 1106,98 грн за 1 Гкал против 1416,96 грн.

В еще одном ОСМД владельцу квартиры по ул. Саксаганского за двухкомнатную квартиру с отапливаемой площадью 62 кв. м за тепло пришел счет 2093 грн — почти на 25% больше, чем в ноябре.

Советник замглавы КГГА Юлия Грамотная уверяет, что подобных сумм не будет.

«Это нестандартная ситуация. Нужно смотреть, кто балансодержатель дома, читать договоры с исполнителями услуг, проверять показания домового счетчика. Какой-либо нормы расчета потребления тепла на кв. м отапливаемой площади не существует», — заявила она.

По ее словам, в Киеве насчитывается 11 тыс. многоквартирных домов, и все они имеют разные условия эксплуатации: одни утеплены, другие — нет, разные постройки.

«Так или иначе, тот кто сомневается в правильности или прозрачности ценообразования, может обратиться в контакт-центр «1551» с просьбой провести проверку», — посоветовала Грамотная.

Источник: politeka.net.