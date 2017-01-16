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Киевляне получили платежки за тепло с очередным сюрпризом
Киевские коммунальщики снова допустили путаницу с платежками.
Как передают «Вести», киевляне начали получать квитанции за тепло в декабре. Суммы в них порой превышают ноябрьские в два раза: за отопление площади в 71 кв. м требуют свыше 4 тыс. грн.
В частности, жительница двухкомнатной квартиры в доме на ул. Вильямса, который обслуживает частный ЖЭК, опубликовала в соцсети квитанцию за отопление в декабре с цифрой 4056 грн за 3,7 Гкал. При этом тариф на отопление здесь ниже, чем в «Киевэнерго»: 1106,98 грн за 1 Гкал против 1416,96 грн.
В еще одном ОСМД владельцу квартиры по ул. Саксаганского за двухкомнатную квартиру с отапливаемой площадью 62 кв. м за тепло пришел счет 2093 грн — почти на 25% больше, чем в ноябре.
Советник замглавы КГГА Юлия Грамотная уверяет, что подобных сумм не будет.
«Это нестандартная ситуация. Нужно смотреть, кто балансодержатель дома, читать договоры с исполнителями услуг, проверять показания домового счетчика. Какой-либо нормы расчета потребления тепла на кв. м отапливаемой площади не существует», — заявила она.
По ее словам, в Киеве насчитывается 11 тыс. многоквартирных домов, и все они имеют разные условия эксплуатации: одни утеплены, другие — нет, разные постройки.
«Так или иначе, тот кто сомневается в правильности или прозрачности ценообразования, может обратиться в контакт-центр «1551» с просьбой провести проверку», — посоветовала Грамотная.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Киев, отопление, сюрприз
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