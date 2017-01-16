Мужчину выбросили из поезда на ходу: первые подробности

16.01.2017 16:55

В Киеве из поезда на ходу столкнули 26-летнего мужчину.

Подробности инцидента сообщает «Обозреватель».

Израненного молодого мужчину прохожие нашли в Киеве рядом с железнодорожными путями. По его словам, он помнит только то, что его столкнули с поезда. Инцидент произошел недалеко от перекрестка улицы Гринченко и Кировоградская в Голосеевском районе.

По словам медиков, у молодого человека были множественные травмы. Врачи также отметили, что на момент госпитализации парень не был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия будут расследовать правоохранительные органы.

Источник: politeka.net.