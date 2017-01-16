МВФ назвал еще одно условие для кредита

16.01.2017 20:55

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявил, что МВФ требует от Украины принять закон, который ликвидирует монополию в спиртовой отрасли.

Об этом сообщает Politeka по информации его Facebook.

«МВФ требует от Украины принятия закона о демонополизации спиртовой отрасли. Именно этот шаг является для Фонда признаком для предоставления нового транша кредита, и это отражено в документе, который обсуждается», – написал министр.

По его словам, «Укрспирт» должен быть приватизирован.

«Мы подготовили соответствующий законопроект № 5445, который уже прошел правительственный комитет, был поддержан Кабинетом Министров и комитетом по вопросам экономической политики Верховной Рады. Я буду и впредь жестко отстаивать вопрос приватизации «Укрспирта», как бы кто не спекулировал на этой теме в своих интересах», – добавил Кутовой.

Как писала Politeka, вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что повышать пенсионный возраст в Украине не будут в связи с требованиями МВФ.

Источник: politeka.net.