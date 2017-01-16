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МВФ потребовал повысить пенсионный возраст украинцев
Международный валютный фонд (МВФ) потребовал повысить пенсионный возраст украинских граждан до 63 лет.
Об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержатся условия предоставления Киеву четвертого транша по программе расширенного финансирования EFF. Копию документа публикует "Экономическая правда", передает Апостроф.
Украина рассчитывает получить новый транш уже в начале февраля.
Последняя редакция меморандума отличается от варианта, который был подготовлен сентябре 2016 года после предоставления Украине третьего транша в размере $1 млрд.
В частности, если в старой редакции речь шла о проведении пенсионной реформы в Украине без требования повысить пенсионный возраст, то в новом варианте четко говорится, что к 2027 году путем постепенного увеличения пенсионный возраст для мужчин и женщин должен достичь 63 лет. Соответствующий закон должен быть принят парламентом до конца марта 2017 года.
Верховная Рада также должна принять закон, касающийся упрощенной системы налогообложения: в документе должны быть минимизированы возможности злоупотреблений этой системой, кроме того, необходимо сократить разрыв между ставками налога в рамках этой системы и ставкой налога на доходы физических лиц, которые находятся на общей системе налогообложения. Это закон должен вступить в силу не позднее 1 января 2018 года.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, МВФ, повышение
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