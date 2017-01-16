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На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов
16.01.2017 12:45
Полицейские задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов в Луганской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления безопасности дорожного движения.
"13 января, работники взвода № 1 роты №3 (реагирование патрульной полиции) батальона полиции особого назначения на блокпосту в городе Сватово задержали грузовой автомобиль с 10 тоннами орехов, который двигался в направлении границы с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Так, полицейские остановили для проверки грузовик под управлением 51-летнего водителя, жителя Днепропетровской области, который направлялся из Николаевской области.
Как говорится в сообщении, водитель перевозил очищенные грецкие орехи весом 10 тонн в картонных коробках без соответствующей маркировки и предоставил сопроводительные документы на груз, которые вызвали у правоохранителей сомнение относительно их достоверности.
"Транспортное средство и водитель переданы по компетенции в органы полиции для выяснения обстоятельств и происхождения груза. В настоящее время вышеуказанный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Сватовского отдела полиции. Проводится проверка", - также пишет источник.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, контрабанда, орех, ЛНР
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