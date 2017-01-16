Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов

16.01.2017 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полицейские задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов в Луганской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления безопасности дорожного движения.

"13 января, работники взвода № 1 роты №3 (реагирование патрульной полиции) батальона полиции особого назначения на блокпосту в городе Сватово задержали грузовой автомобиль с 10 тоннами орехов, который двигался в направлении границы с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
 
Так, полицейские остановили для проверки грузовик под управлением 51-летнего водителя, жителя Днепропетровской области, который направлялся из Николаевской области.
 
Как говорится в сообщении, водитель перевозил очищенные грецкие орехи весом 10 тонн в картонных коробках без соответствующей маркировки и предоставил сопроводительные документы на груз, которые вызвали у правоохранителей сомнение относительно их достоверности.
"Транспортное средство и водитель переданы по компетенции в органы полиции для выяснения обстоятельств и происхождения груза. В настоящее время вышеуказанный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Сватовского отдела полиции. Проводится проверка", - также пишет источник.
Источник:  ostro.org.
 


Теги: Донбасс, контрабанда, орех, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх