- Неизвестные пытались поджечь храм Московского Патриархата в Киеве14:20
- Вернувшись из Киева, Байден сделает роскошную покупку 14:08
- Высшее образование ждут 4 важных изменения в 201713:50
- Названы три истинные причины нынешнего визита Байдена в Киев13:45
- Лановой: спасение «Привата» может оставить украинцев без денег (видео)13:15
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- Байден рассказал о судьбе антироссийских санкций12:20
- МВФ потребовал повысить пенсионный возраст украинцев12:10
Названы три истинные причины нынешнего визита Байдена в Киев
Политолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook пишет о том, что вице-президент США Джо Байден должен был посетить Киев с визитом сразу после президентских выборов в Штатах. Эта поездка была анонсирована для украинской власти в конце ноября 2016 года, но неожиданная во многих смыслах победа Дональда Трампа, к которой оказались не готовы ни в Белом доме, ни в Госдепартаменте, отложила поездку Байдена на 2017 год.
По мнению Березовца, визит Байдена в украинскую столицу является во многих смыслах знаковым, так как с момента начала войны в Украине в 2014 году он принял самое активное участие в украинских делах, становясь посредником между президентом, премьер-министром и главами парламентских фракций.
«Сегодня причин для визита Байдена в Киев три. Первая – публично задекларировать поддержку Украине и подвести итоги работы неформальной комиссии Порошенко-Байден. В отличие от комиссии Кучма-Гор, это партнерство никогда так и не было оформлено в виде института, но зато результатов совместной работы Порошенко с Байденом хватает с избытком. Вторая причина – Байден, вероятнее всего, будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу.
Пенс известен своей бескомпромиссной позицией в отношении России и высказывался за предоставление большего пакета помощи Украине. По информации из Вашингтона, команда Байдена контактировала с командой Пенса в части продолжения наследия политики Байдена по Украине и получила положительный ответ», – написал Березовец.
Третья причина заключается в том, что Джо Байден планирует принять участие в предвыборной гонке в Белый дом в 2020 году, если они не состоятся раньше по причине форс-мажорных обстоятельств. Поэтому Байден с особым вниманием оставляет для будущего самые важные кейсы своего вице-президентства. «Украинский» числится в числе главных. Большинство же деталей переговоров Порошенко и Байдена останутся непубличными, но о характере переговоров можно будет судить даже по отрывкам из официального коммюнике встречи, резюмировал политолог.
Источник: from-ua.com.
Теги: США, Донбасс, Киев, визит
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- На Луганщине один город и три поселка попали под огонь 120-мм минометов11:15
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам16:50
- Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен15:50
- Неизвестные пытались поджечь храм Московского Патриархата в Киеве14:20
- Министерство образования Турции усомнилось в теории Дарвина14:15
- Вернувшись из Киева, Байден сделает роскошную покупку 14:08
- Украденный экспонат CES 2017 засветился на китайском интернет-аукционе14:00
- Высшее образование ждут 4 важных изменения в 201713:50
- Названы три истинные причины нынешнего визита Байдена в Киев13:45
- Создан мини-огнетушитель для смартфонов13:30
- Лановой: спасение «Привата» может оставить украинцев без денег (видео)13:15
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Украинцев заставят составлять декларации
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками