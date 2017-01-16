Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Неизвестные пытались поджечь храм Московского Патриархата в Киеве

16.01.2017 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Неизвестные пытались поджечь храм Московского Патриархата в Киеве

В Киеве пытались сжечь храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, инцидент произошел сегодня, 16 января.

Неизвестные забросали храм, построенный в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец», бутылками с зажигательной смесью. По словам настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, бутылки отлетели от храма и не разбились, «благодаря чуду и покровительству Пресвятой Богородицы храм остался невредимым».

«Мы полагаем, что данный инцидент никак не связан с конфессиональным противостоянием.  Скорее, это попытка неких недобросовестных застройщиков отобрать у нашей общины землю, на которой расположен храм», — считает настоятель храма УПЦ КП.

Примечательно, что это уже не первая попытка уничтожить этот храм. Предыдущая была предпринята год назад.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, Киев, поджог, патриарх
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх