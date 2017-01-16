- У ВРУ нагадали, як Янукович намагався захопити владу14:30
- Неизвестные пытались поджечь храм Московского Патриархата в Киеве14:20
- Вернувшись из Киева, Байден сделает роскошную покупку 14:08
- Высшее образование ждут 4 важных изменения в 201713:50
- Названы три истинные причины нынешнего визита Байдена в Киев13:45
- Лановой: спасение «Привата» может оставить украинцев без денег (видео)13:15
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- Байден рассказал о судьбе антироссийских санкций12:20
Неизвестные пытались поджечь храм Московского Патриархата в Киеве
В Киеве пытались сжечь храм Украинской православной церкви Московского патриархата.
Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, инцидент произошел сегодня, 16 января.
Неизвестные забросали храм, построенный в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец», бутылками с зажигательной смесью. По словам настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, бутылки отлетели от храма и не разбились, «благодаря чуду и покровительству Пресвятой Богородицы храм остался невредимым».
«Мы полагаем, что данный инцидент никак не связан с конфессиональным противостоянием. Скорее, это попытка неких недобросовестных застройщиков отобрать у нашей общины землю, на которой расположен храм», — считает настоятель храма УПЦ КП.
Примечательно, что это уже не первая попытка уничтожить этот храм. Предыдущая была предпринята год назад.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Киев, поджог, патриарх
- Банкам со временной администрацией светит банкротство! Заключение эксперта
- Этой ночью в столице жгли уже не покрышки, а автомобили (ВИДЕО)
- Самая большая зарплата в Украине - у киевлян и дончан
- Рейтинг зарплат в Украине: Донецк на втором месте
- Сегодня ночью посольство России в Киеве попытались поджечь (ВИДЕО)
- Готовьте ваши денежки. Стоимость проезда в новых скоростных поездах будет зашкаливать
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- На Луганщине один город и три поселка попали под огонь 120-мм минометов11:15
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам16:50
- Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен15:50
- У ВРУ нагадали, як Янукович намагався захопити владу14:30
- Неизвестные пытались поджечь храм Московского Патриархата в Киеве14:20
- Министерство образования Турции усомнилось в теории Дарвина14:15
- Вернувшись из Киева, Байден сделает роскошную покупку 14:08
- Украденный экспонат CES 2017 засветился на китайском интернет-аукционе14:00
- Высшее образование ждут 4 важных изменения в 201713:50
- Названы три истинные причины нынешнего визита Байдена в Киев13:45
- Создан мини-огнетушитель для смартфонов13:30
- Лановой: спасение «Привата» может оставить украинцев без денег (видео)13:15
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Украинцев заставят составлять декларации
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками