Неизвестные пытались поджечь храм Московского Патриархата в Киеве

16.01.2017 14:20

В Киеве пытались сжечь храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, инцидент произошел сегодня, 16 января.

Неизвестные забросали храм, построенный в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец», бутылками с зажигательной смесью. По словам настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, бутылки отлетели от храма и не разбились, «благодаря чуду и покровительству Пресвятой Богородицы храм остался невредимым».

«Мы полагаем, что данный инцидент никак не связан с конфессиональным противостоянием. Скорее, это попытка неких недобросовестных застройщиков отобрать у нашей общины землю, на которой расположен храм», — считает настоятель храма УПЦ КП.

Примечательно, что это уже не первая попытка уничтожить этот храм. Предыдущая была предпринята год назад.

Источник: politeka.net.